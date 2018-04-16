Аваков розповів про своє бачення повернення Донбасу: головне щоб Росія забрала своїх маріонеток

На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Україна не зможе одразу повернути усю територію та інтегрувати її відтак. Відтак треба йти малими кроками, міста за містами, райони за районами.

Однак для того, щоб такий план почав діяти, треба, щоб Росія забрала свої окупаційні війська з Донбасу, на ці території зайшли миротворчі війська ООН. Таку думку він висловив в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми, українці, якщо говорити чесно, при поточному розвитку подій не можемо планувати військову операцію по поверненню окупованих територій без ризику повномасштабного зіткнення з армією РФ. Це факт", – заявив Аваков.

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Відтак, після того, як окуповані території займуть миротворчі війська, на частину з них мають зайти і представники української влади. Для прикладу – Горлівку чи Новоазовський район. На межі з іншим районом мають стояти миротворці.

"Після заходу "блакитних касок", з нашого боку має зайти якийсь громадянин з українським прапором – українська юстиція. Він заходить до найближчої райради, Ставить там український прапор і проводить вибори до місцевих рад за українським законом. Таким чином, ми маємо можливість поставити легітимну владу, обрану за нашим законодавством", – розповів Аваков.

Щодо того, чому реінтеграція має відбуватися "малими кроками", Аваков відповів, що: "блакитних касок" стільки немає – на всю територію".

Тому я пропоную, умовно кажучи, взяти спочатку окремо Горлівку або Новоазовський район. План такий: заходять миротворці і встають на кордоні умовного міста Горлівка або Новоазовського району. Кордон з окупованою територією відразу беруть під контроль і "блакитні каски", і українські прикордонники. Всередину цієї території заходять органи української юстиції та проводять вибори за нашим законом,

– розповів міністр.

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При цьому Аваков не відкидає того факту, що обрана влада буде мати «російські імперські погляди». Однак на цьому етапі вони потрібні як законні представники влади, а не як окупаційного режиму. А щоб зменшити «негативний» слід від них, пропонується паралельно призначати і "представника держави". Саме через останнього повинно йти все державне фінансування на відновлення інфраструктури регіону.

Вже після цих дій Україна може приймати закони про колаборантів та амністію. Аваков заявляє, що це буде необхідним кроком. Головне – визначити рівень відповідальності кожного, хто причетний до цих подій.

Нам доведеться прийняти закон про колаборантів. Щось на кшталт закону де Голля, який був прийнятий в 1946 році у Франції. Це стосується звичайної людини, вимушеного жити і працювати на окупованих територіях. Суть дуже проста: нам треба визначити, який ступінь співробітництва. Чи є ступінь твоєї співпраці з окупаційною владою критичною, або у тебе були такі обставини, що ти не заслуговуєш осуду, а в ряді випадків – незважаючи на дії – заслуговуєш громадського вибачення? Це дуже складне питання, воно стосується рівня компромісу всередині суспільства. Це життя наших людей в непростих умовах – і про це потрібно буде чесно говорити,

– зазначив Аваков.

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Варто зазначити, що, на думку Авакова, у таких районах можливе спільне патрулювання сил МВС спільно з представниками територіальних громад за зразком, як це було в Хорватії.