Аваков розповів, скільки за рік втрачає бюджет України через контрабанду

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що втрати українського бюджету внаслідок контрабанди на рік складають 4 мільярди доларів.

Про це повідомляє прес-центр МВС.

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Витрати бюджету на цей рік у нас становлять 991 мільярд гривень. Надходження від митниці, за планом на 2018 рік, – 343 мільярди гривень, за п'ять місяців поточного року є виконання в розмірі 155 мільярдів гривень. Втрати бюджету, які ми оцінюємо внаслідок контрабанди, спеціальних схем, – це 70 мільярдів гривень,

– сказав Аваков.

За його словами, щороку український бюджет недоотримує близько 4 мільярдів доларів внаслідок контрабанди на кордоні. Міністр внутрішніх справ зазначив, що втрати перевищують бюджети МВС та Міноборони.

"Вчора Кабінет міністрів України затвердив постанову № 479 і надав більше повноважень правоохоронцям під час митного контролю. Уряд вже надіслав цілу низку доручень і по кожному з них ДФС та правоохоронці приймуть цілий комплекс рішень – спільні групи контролю, особливий порядок аналітики, спеціальні процедури по контролю в нейтральних водах та у водах України",

– сказав глава МВС.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 21 червня, стартує експериментальний проект по створенню умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів, тобто по боротьбі з контрабандою. Проект запрацює на виконання постанови Кабінету міністрів і триватиме до 31 грудня 2018 року.