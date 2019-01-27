Аваков став гарантом підтримки для Тимошенко, – Лещенко

У "Народного фронту" є бажання зберегти свої власні політичні тушки у владних кріслах. Розуміючи, що жодного рейтингу в них немає, вони почали шукати, під кого лягти і кому продати свій ресурс, який вони накопичили при владі.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив Сергій Лещенко.

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За його словами, гарантом підтримки Юлії Тимошенко став міністр Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, який відмовився грати на стороні чинного президента Порошенко м'язами силовиків.

Більше того, він прозоро натякнув Порошенку, що буде викривати його сценарії зі скупки голосів, які планує колишня команда київського мера-злодюжки Леоніда Черновецького, що зараз прописалася в "БПП" – Сергій Березенко, Ігор Кононенко та Вадим Столар.



Петро Порошенко та Арсен Аваков

"Є численні сигнали про формування виборчих "сіток" і організації "каруселей" по скупці голосів за "чорну" готівку. Хочу попередити хитрих "політтехнологів" поки не пізно – МВС і Нацполіція ретельно вивчає цю інформацію, ми не допустимо підкупу виборців і скупки голосів. Ми будемо діяти жорстко, незалежно від яскравості і соціального статусу кандидата, рівня його опозиційності або провладності", – нещодавня заява Авакова.

Оскільки на цих виборах від влади балотується лише один кандидат – Порошенко – то очевидно, що саме йому адресоване звернення,

– наголосив нардеп.

Лещенко важає, що домовленість Авакова і Тимошенко робить переобрання Порошенка на другий термін ще більш проблемним. Йому буде складно на щось розраховувати без відданості МВС, яке мало б в ідеальному сценарії ля Банкової переслідувати опозицію та закривати очі на порушення з боку влади.

"Тому не дивно, що Порошенко останнім часом почав з'являтися в оточенні кримінального авторитета "Наріка", адже зв'язки з неформальним світом, вагоме слово бандитів та тюремних "смотрящих" також можуть додати певний відсоток голосів", – додав політик.

Відео повного випуску блогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 27 січня: