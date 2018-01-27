Аваков закликав Нацгвардію та поліцію готуватися до звільнення Криму та Донбасу

Бійці Національної гвардії повинні готуватися нести службу спільно з Національною поліцією на Донбасі і в Криму після їх звільнення від окупації.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час річної підсумкової колегії МВС, передає прес-служба МВС.

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"Що стосується Національної гвардії... Період фальшивих мітингів, які відволікають увагу, мине, і буде та фаза нашого життя, коли вам доведеться разом із Національною поліцією заходити в райони Донецької, Луганської області та Криму, звільнені від окупації", – наголосив він.

За словами міністра МВС, силовикам потрібно буде правильно розставити пріоритети.

Звільняти і захищати окуповані території – дуже важка робота, і ми це вже робили, коли звільняли території Луганської і Донецької областей. Треба готуватися до неї вже зараз,

– сказав міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України планують створити патрульну поліцію Криму і Севастополя.