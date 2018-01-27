20:39
27 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кірілл запускає власну криптовалюту. Найпалкіший язик Кавказу
Вєсті Кремля
22:49, 26 січня
Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи
Вєсті.UA
21:27, 26 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аваков закликав Нацгвардію та поліцію готуватися до звільнення Криму та Донбасу

17:11, сьогодні 5899 Читать новость на русском
Аваков закликав Нацгвардію та Нацполіцію готуватися до звільнення Криму й Донбасу
Аваков закликав Нацгвардію та Нацполіцію готуватися до звільнення Криму й Донбасу / Фото з відкритих джерел

Бійці Національної гвардії повинні готуватися нести службу спільно з Національною поліцією на Донбасі і в Криму після їх звільнення від окупації.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час річної підсумкової колегії МВС, передає прес-служба МВС.

Читайте також: У ще двох містах України з’явиться патрульна поліція у 2018 році

"Що стосується Національної гвардії... Період фальшивих мітингів, які відволікають увагу, мине, і буде та фаза нашого життя, коли вам доведеться разом із Національною поліцією заходити в райони Донецької, Луганської області та Криму, звільнені від окупації", – наголосив він.

За словами міністра МВС, силовикам потрібно буде правильно розставити пріоритети.

Звільняти і захищати окуповані території – дуже важка робота, і ми це вже робили, коли звільняли території Луганської і Донецької областей. Треба готуватися до неї вже зараз,
– сказав міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України планують створити патрульну поліцію Криму і Севастополя.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Поліція Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Нацгвардія Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що таке RAB-тарифи та чи стануть українці рабами тарифів
сьогодні, 20:00 Що таке RAB-тарифи та чи стануть українці рабами тарифів
Тетяна Мартинюк 205
7 профессий, которые вызывают депрессии чаще других
сьогодні, 19:02 7 профессий, которые вызывают депрессии чаще других
Все про роботу 1358
Ніколи знову: Голокост навчив євреїв діяти жорстко, коли існує загроза
сьогодні, 17:32 Ніколи знову: Голокост навчив євреїв діяти жорстко, коли існує загроза
Дід Панас 629
Що пообіцяв Петро Порошенко керівництву МВФ на економічному форумі у Давосі
сьогодні, 17:00 Що пообіцяв Петро Порошенко керівництву МВФ на економічному форумі у Давосі
Христина Бердинських 1006
Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
сьогодні, 16:30 Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
726
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Дивовижний осінній зорепад українці зможуть побачити 20 жовтня
 20 жовтня 2017 , 11:18
Дефіцитний антрацит привезуть до України три кораблі
 6 вересня 2017 , 23:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук