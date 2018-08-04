Авакову закортіло поставити наближену приватну фірму на охорону морських портів, – Лещенко

Понад 150 осіб, що працюють в загоні охорони Одеського морського порту, збираються викинути на вулицю. А все тому, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив заробити на державних потоках Міністерства інфраструктури.

У цьому переконує нардеп Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика".

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За словами політика, "Адміністрацію морських портів України" віддали в управління "Народному фронту". І якщо подивитись на керівний склад цього державного підприємства, то можна побачити людей з команди голови фракції Максима Бурбака та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Так, серед заступників латиша Вецкаганса є знакові люди. Це колишній помічник депутата Бурбака, а також двоє директорів департаментів Міністерства інфраструктури за часів роботи Бурбака міністром інфраструктури. При чому один з цих заступників – Микола Полторацький – є ставлеником Ріната Ахметова, який не приховував своїх симпатій до Яценюка і "Народного фронту".

А от ще одним заступником голови "Адміністрації морських портів України" з питань безпеки є Сергій Гронський, який працював у департаменті моніторингу в міністра внутрішніх справ "фронтовика" Авакова.

Тому не дивно, що "Народний фронт" вирішив за звичкою подоїти "Адміністрацію морських портів". Коли на кону мільйони державних гривень, то можна закрити очі навіть на пряму норму закону "Про морські порти України". Там сказано, що охорона і контрольні функції на території морських портів в прикордонній смузі покладено на прикордонників та загони охорони морських портів у складі Служби Морської Безпеки. Але закон – це дрібниці, якщо треба поставити своїх людей на потоки,

– зазначив Лещенко.

За даними нардепа, виконувач обов'язків голови "Адміністрації морських портів України" Вецкаганс наприкінці минулого року підписав наказ, яким передбачено повну заміну державної охорони портів на приватну охоронну фірму, яка не має жодного стосунку до морської галузі та контролю на прикордонних територіях.

"У цьому конкретному випадку, про який розповіли профспілки, ідеться про фарс, розіграний в інтересах одного учасника – компанії "Альфа-Безпека". Минулого року ця структура зайшла на охорону Миколаївського порту. У результаті – звільнені працівники повідсуджували по 50-70 тисяч гривень. Та за нанесені державі збитки ніхто не поніс покарання – корупційні жнива в розпалі, треба встигнути зібрати касу на наступні вибори", – додав політик.

Відео повного випуску "Чесної політики" за 4 серпня 2018