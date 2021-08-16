Сталася масштабна ДТП на трасі Одеса – Київ: постраждав маленький хлопчик

На трасі Одеса – Київ 15 серпня зіткнулися одразу 6 автомобілів. Внаслідок цього інциденту постраждав 7-річний хлопчик.

Спершу Toyota врізалася у вантажівку МАЗ, яку в цей момент ремонтували. Після цього інші легковики почали врізатися наче по ефекту доміно.

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Причину аварії встановлюють

Потерпіла дитина зазнала рубаної рани надбрівної дуги. Хлопчик був пасажиром легковика Toyota.

Інцидент трапився приблизно о 14:30 на 358 кілометрі траси. Після початку аварії у два автомобілі врізались інші:

Kia Cerato;

Škoda Octavia;

Volvo;

Citroën.

Інформацію про цю аварію підтвердили журналістам у поліції Одещини. Проте не повідомили, яка причина інциденту. Наразі правоохоронці її встановлюють.

Інша аварія з вантажівкою

На трасі Одеса – Миколаїв 13 серпня трапилася аварія легковика та 2 вантажівок. Легковик стиснули з 2 сторін, тому він був сильно пошкоджений.

Його капот склався "гармошкою" та протиснув лобове скло. Ззаду скло також було розтрощене. У цій аварії були потерпілі, проте невідомо, які саме травми вони отримали.