У компанії зазначили, що аварійне відключення у Молдові відбулася о 13:38. Ця електростанція живить підстанції "Роздільна" та "Кучургани" на Одещині.

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Майже 100 населених пунктів знеструмлені

Через аварію 96 населених пунктів у Роздільнянському та Одеському районах залишилися без світла, ще у 47 пунктах зафіксували часткові відключення.

Відновлення електропостачання стане можливим після усунення несправностей на обладнанні Молдовської державної районної електричної станції,

– запевнили у ДТЕК.

Станом на 18:00 світло вдалося повернути у 114 населених пунктів Одещини. Наразі залишаються знеструмленими ще 29 населених пунктів, які живляться від:

підстанції Кучургани;

підстанції Болгарка;

підстанції Єлизаветівка.

Молдавський Кишинів накрили сильні зливи

У столиці Молдови Кишиневі 5 липня вирувала негода. Зливи, які накрили місто вранці, затопили вулиці, перетворивши їх на ріки.

Це суттєво ускладнило рух автомобілів і громадського транспорту.

У деяких районах рівень води досяг висоти пішохідної частини тротуару.

Вулиці Кишинева затопило: дивіться відео