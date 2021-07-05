Аварія на електростанції у Молдові: майже 100 населених пунктів Одещини – без світла
Джерело:ДТЕК "Одеські електромережі"
В Одеській області 5 липня майже 100 населених пунктів опинилися без світла. Сталося це через аварійне відключення лінії Молдовської державної районної електричної станції.
У компанії зазначили, що аварійне відключення у Молдові відбулася о 13:38. Ця електростанція живить підстанції "Роздільна" та "Кучургани" на Одещині.
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Майже 100 населених пунктів знеструмлені
Через аварію 96 населених пунктів у Роздільнянському та Одеському районах залишилися без світла, ще у 47 пунктах зафіксували часткові відключення.
Відновлення електропостачання стане можливим після усунення несправностей на обладнанні Молдовської державної районної електричної станції,
– запевнили у ДТЕК.
Станом на 18:00 світло вдалося повернути у 114 населених пунктів Одещини. Наразі залишаються знеструмленими ще 29 населених пунктів, які живляться від:
- підстанції Кучургани;
- підстанції Болгарка;
- підстанції Єлизаветівка.
Молдавський Кишинів накрили сильні зливи
У столиці Молдови Кишиневі 5 липня вирувала негода. Зливи, які накрили місто вранці, затопили вулиці, перетворивши їх на ріки.
- Це суттєво ускладнило рух автомобілів і громадського транспорту.
- У деяких районах рівень води досяг висоти пішохідної частини тротуару.
Вулиці Кишинева затопило: дивіться відео