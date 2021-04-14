На Люстдорфській дорозі в Київському районі Одеси трапилася смертельна аварія. Внаслідок того, що водій не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся та розтрощився. Постраждали всі його пасажири. Поліція розповіла нові деталі про цю ДТП.

На 3 станції Люстдорфської дороги Ford з'їхав з дороги у двір і врізався в дерево. Це трапилося приблизно в опівночі 13 квітня.

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Що сталося з пасажирами

В автомобілі на момент аварії було 5 людей. Із них 4 сильно травмовані та їх одразу забрала швидка допомога.



Перевернутий внаслідок аварії автомобіль / Фото Нацполіції

Ще одна особа, загинула на місці. Правоохоронці встановлюють особи всіх постраждалих у трагедії.



Слідчі працюють на місці ДТП / Фото Нацполіції

Після аварії там почали працювати слідчі, які встановлюють обставини події. Наразі ще невідомо, яка версія слідства щодо причин аварії.

Що було відомо раніше

Автомобіль перекинувся кілька разів на великій швидкості, залетів до двору будинку 88б. Щоб встановити його модель, поліції довелося пробивати номера державної реєстрації по базі.

У телеграм-каналі "Одесса INFO" писали, що автомобіль загорівся, коли очевидці намагалися дістати з нього потерпілих. Свідки розповіли, що пасажири постраждалого авто були п'яними.

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