Смертельна аварія на Люстдорфській дорозі в Одесі: поліція прокоментувала інцидент – фото

На Люстдорфській дорозі в Київському районі Одеси трапилася смертельна аварія. Внаслідок того, що водій не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся та розтрощився. Постраждали всі його пасажири. Поліція розповіла нові деталі про цю ДТП.
Джерело:Поліція Одещини
На 3 станції Люстдорфської дороги Ford з'їхав з дороги у двір і врізався в дерево. Це трапилося приблизно в опівночі 13 квітня.
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Що сталося з пасажирами
В автомобілі на момент аварії було 5 людей. Із них 4 сильно травмовані та їх одразу забрала швидка допомога.
Перевернутий внаслідок аварії автомобіль / Фото Нацполіції
Ще одна особа, загинула на місці. Правоохоронці встановлюють особи всіх постраждалих у трагедії.
Слідчі працюють на місці ДТП / Фото Нацполіції
Після аварії там почали працювати слідчі, які встановлюють обставини події. Наразі ще невідомо, яка версія слідства щодо причин аварії.
Що було відомо раніше
Автомобіль перекинувся кілька разів на великій швидкості, залетів до двору будинку 88б. Щоб встановити його модель, поліції довелося пробивати номера державної реєстрації по базі.
У телеграм-каналі "Одесса INFO" писали, що автомобіль загорівся, коли очевидці намагалися дістати з нього потерпілих. Свідки розповіли, що пасажири постраждалого авто були п'яними.
Останні гучні ДТП в Одесі
- Ввечері 4 квітня на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту в Одесі зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп. Внаслідок події госпіталізували 3 людей.
- У Приморському районі Одеси 3 квітня водій легковика скоїв наїзд на 3 пішоходів. Згодом він втік із місця інциденту. Однак правоохоронцям вдалося знайти винуватця ДТП.
- В Одесі в районі Пересипу 3 квітня швидка, яка їхала в лікарню, протаранила припаркований на узбіччі легковик. На щастя, обійшлось без жертв. Через аварію постраждали пасажири швидкої – дівчинка з підозрою на апендицит та її мама.
- В Одесі водій, який порушив правила дорожнього руху, намагався втекти від патрульних. Чоловік врізався у службове авто поліції. З'ясувалося, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння.