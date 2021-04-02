Аварія потяга "Інтерсіті": Укрзалізниця відсторонила кількох керівників

"Укрзалізниця" відсторонила від виконання посадових обов'язків низку керівників Придніпровської залізниці. Ймовірно, їхня службова недбалість призвела 29 березня до аварії поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ – Запоріжжя.

Відповідно до попередніх висновків службового розслідування, причиною аварії стали грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.

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Є перші результати розслідування

Зокрема, комісія Укрзалізниці, яка проводить службове розслідування, виявила технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім того, журнали обліку вели з порушеннями.

У компанії наголосили, що встановлюють жорсткий контроль за станом залізничних колій.

Безпека наших пасажирів і співробітників на першому місці. Ми не будемо терпіти службову недбалість та бездіяльність,

– наголосили там.

Наразі відомі попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних. Усіх причетних до інциденту обіцяють звільнити та притягнути до відповідальності.

Низку керівників відсторонили від роботи

В Укрзалізниці додали, що за фактом аварії поліція вже відкрила кримінальне провадження.

А від виконання посадових обов'язків відсторонили заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Аварія поїзда на Дніпропетровщині: що відомо