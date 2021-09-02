Аварія танкера Delfi в Одесі: екскапітану порту "Південний" повідомили про підозру

У справі про катастрофу танкера Delfi в Одесі з'явився ще один підозрюваний. Слідчі вручили підозру колишньому капітану порту "Південний".

Прокуратура підозрює його у службовій недбалості. Черен неї танкер Delfi сів на мілину біля одеського пляжу "Дельфін".

До теми Крапка у справі: суд залишив танкер Delfi у власності держави

Яка версія слідства

Як мовиться у повідомленні Офісу генпрокурора, екскапітан з 2 по 22 листопада 2019 року не вжив необхідних заходів. А також – достатньо не оцінив загрозу виникнення надзвичайної ситуації.

Через недбалість капітана, за версією слідства, танкер зірвався з якоря. Після цього він почав дрефтувати та сів на мілину поблизу пляжу.

Розмір шкоди

У відомстві зауважили, що розмір заподіяної шкоди ДП "Адміністрація морських портів України" становить понад 7 мільйонів гривень. Така сума – за період проведення аварійно-рятувальних робіт, зокрема ліквідації аварії.

Коротко про долю танкера