Аварія танкера Delfi в Одесі: екскапітану порту "Південний" повідомили про підозру
Джерело:пресслужба Офісу генпрокурора
У справі про катастрофу танкера Delfi в Одесі з'явився ще один підозрюваний. Слідчі вручили підозру колишньому капітану порту "Південний".
Прокуратура підозрює його у службовій недбалості. Черен неї танкер Delfi сів на мілину біля одеського пляжу "Дельфін".
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Яка версія слідства
Як мовиться у повідомленні Офісу генпрокурора, екскапітан з 2 по 22 листопада 2019 року не вжив необхідних заходів. А також – достатньо не оцінив загрозу виникнення надзвичайної ситуації.
Через недбалість капітана, за версією слідства, танкер зірвався з якоря. Після цього він почав дрефтувати та сів на мілину поблизу пляжу.
Розмір шкоди
У відомстві зауважили, що розмір заподіяної шкоди ДП "Адміністрація морських портів України" становить понад 7 мільйонів гривень. Така сума – за період проведення аварійно-рятувальних робіт, зокрема ліквідації аварії.
Коротко про долю танкера
- Затонулий танкер Delfi у травні 2021 року передали державі, оскільки компанія вчасно не змогла ліквідувати наслідки аварії.
- Компанія власника затонулого танкера Delfi програла апеляцію остаточно програла апеляцію в липні 2021 року.
- Нагадаємо, що танкер затонув біля Одеси у листопаді 2019 року. Кілька разів із нього в море витікали нафтопродукти.
- Відомо, що збитки від забруднення довкілля становили понад 16 тисяч доларів.