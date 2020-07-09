Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії нафтового танкера Delfi. Попередньо, їхній розмір становить понад 15 тисяч доларів (це майже півмільйона гривень)

Яких збитків завдала аварія танкера Delfi

За попередніми розрахунками, орієнтовний розмір збитків унаслідок аварії нафтового танкера Delfi поблизу Одеси становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень). Про це одеська Держекоінспекція повідомила у відповіді на запит "Громадського".

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За словами представників відомства, винести претензії – тобто документ, що підтверджує суму збитків – можна буде лише після:

отримання офіційної інформації щодо кількості нафтопродуктів, які потрапили в акваторію;



видалення нафтопродуктів із акваторії Чорного моря.

Остаточний розрахунок буде можливим лише після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо об’ємів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення та які залишилися після завершення операції з підйому судна,

– зазначили в одеській екоінспекції.

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Відповідь одеської Держекоінспекції щодо збитків від аварії танкера Delfi / Скриншот документу надало "Громадське"

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