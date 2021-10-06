Аварія танкера Delfi: прикордонники заперечили версію прокуратури

Держприкордонслужба України 5 жовтня не погодилася з висновком слідчих по справі аварії танкера Delfi. Днем раніше прокуратура повідомила про підозру командиру прикордонного корабля.

Чоловіка звинуватили в недбальстві, яке нібито призвело до цього інциденту. Проте в Морській охороні зазначили, що їхній службовець робив усе, що було в його силах.

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Перетину кордону не було

На сайті Держприкордонслужби написали, що командир корабля вживав усі можливі заходи відповідно до наданих йому повноважень. Танкер перебував на території України під прапором Молдови, користуючись свободою судноплавства. Відтак, за нормами міжнародного права, перетину кордону фактично не було.

При цьому у відомстві зазначили, що стежили за Delfi. Коли СБУ надала Морській охороні дані про можливу причетність до злочину, судно одразу оглянули. Там справді виявили низку порушень у документації та справності транспорту.

Інформували уповноважених

Проте прикордонники зазначають, що порушення прикордонного законодавства не виявляли, тому вони не могли нічого зробити. Про це негайно проінформували органи, які мали повноваження зайнятися танкером.

Кому надали інформацію:

Екологічній інспекції;

Фіскальній службі;

Адміністрації морських портів;

Службі морського та річкового транспорту;

СБУ та Нацполіції.

Нарада нічого не вирішила

Згодом у порту "Південний" відбулася нарада всіх згаданих структур. Рішення наради було зафіксоване протоколом, проте конкретних дій із буксирування судна й постановки його в найближчий порт не визначили. Тому жодних доручень Морській охороні не надходило.

У момент, коли командир судна Delfi подав сигнал лиха, корабель Морської охорони був поруч. Прикордонники одразу приготувалися врятувати екіпаж до прибуття буксирів та катера пошуково-рятувальної служби.

Коротко про аварію танкера