Аварія Ан12 під Львовом: літак раніше потрапляв у скандал із контрабандою

Вантажний літак Ан12, що розбився під Львовом, міг перевозити контрабандний товар. Річ у тім, що у 2014 році борт потрапляв у скандал, пов’язаний із контрабандою.

Реєстраційний номер цього літака 50815В. У серпні 2014 року він приземлявся в аеропорту Ужгорода. Екіпаж судна запідозрили у перевезенні контрабанди, передає Mukachevo.net.

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Тоді вантаж був задокументований, але мав контрабандне призначення. Власником літака є українська компанія Ukraine Air Alliance. Під час перевірок у 2014 році судно перевозило начебто транзитний вантаж (текстиль) з Сербії, який за документами мав бути доправлений у Білорусь. Утім, як самі документи, так і вантаж та спосіб його транспортування викликали серйозні підозри.



Місце аварії літака Ан12/ фото пресслужба МВС

За неофіційною інформацією, його розвантажували двічі: спершу відразу після приземлення, вдруге –коли вантажем та літаком зацікавилися в СБУ. До скандалу були причетні члени "Партії регіонів".

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Ще один цікавий момент: за офіційною інформацією, 4 жовтня літак прямував із міста Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина). Якщо поглянути на карту, стає зрозуміло, що прямувати з Іспанії до Туреччини через Львів – недоцільно, якщо зупинка у Львові не є обов’язковою. Окрім того, за даними flight radar, прямував борт таки не до Стамбула, а до Львова.



Маршрут літака, що розбився під Львовом/ скріншот

За інформацією міського голови Львова Андрія Садового, вантаж, який був у літаку, задавив людей, які там перебували. Кабіна судна – зрізана, речі з літака розкидані по полю.

Фактично, важко зрозуміти, чому це сталося, тому що він не мав сідати у Львові. Він не мав дозаправлятись у Львові. Він попросив екстрену можливість дозаправитися, і просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів,

– додав Садовий.

Наразі правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, а також обставини події. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху повітряного транспорту.

Що відомо про аварію літака Ан12 під Львовом?Вранці 4 жовтня у селищі Жирівка поблизу Львова здійснив жорстку аварійну посадку вантажний літак Ан12. На його борту перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир.



Жертвами аварії стали п'ять осіб, ще двоє отримали поранення.



Ан12 мав здійснити посадку у Львові для дозаправки. Проте, перед посадкою він зник з радарів та аварійно сів у полі близько 7 ранку. Найімовірніше, саме закінчення пального стало причиною катастрофи літака.