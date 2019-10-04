Аварія Ан12 під Львовом: вражаючі відео рятувальної операції

Під Львовом впав вантажний літак Ан12, на борту якого перебували 7 членів екіпажу та одна супроводжуюча особа. Внаслідок катастрофи загинули 5 людей. Ще двох постраждалих доставили до 8-ої клінічної лікарні міста Львова.

ДСНС опублікувала відео вражаючої рятувальної операції, в ході якої вдалося дістати з уламків постраждалих та тіла загиблих внаслідок трагедії.

Детально: Під Львовом впав вантажний військовий літак: є загиблі – деталі і фото

На опублікованих кадрах помітно, як рятувальники спершу шукали уламки літака. Згодом завдяки зусиллям львівських рятувальників вдалося деблокувати постраждалих.

Що відомо про падіння літака під Львовом?Близько 7 ранку у п'ятницю, 4 жовтня, аеропорт "Львів" повідомив про зникнення з радарів літака рейсу Віго – Стамбул, який летів на дозаправку. Згодом, коли розпочалися пошуки зниклого судна, одному з членів екіпажу вдалося зв'язатися з аеропортом. Він повідомив про аварійну посадку.



З 8 людей, які були на борту судна, 5 осіб загинули, ще троє – відбулися численним травмами. Усіх трьох постраждалих довелося прооперувати.

Падіння Ан12 під Львовом: дивіться відео рятувальної операції