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      Аварія Ан12 під Львовом: вражаючі відео рятувальної операції

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      Під Львовом розбився вантажний літак Ан12
      Під Львовом розбився вантажний літак Ан12 / Фото з відкритих джерел

      Під Львовом впав вантажний літак Ан12, на борту якого перебували 7 членів екіпажу та одна супроводжуюча особа. Внаслідок катастрофи загинули 5 людей. Ще двох постраждалих доставили до 8-ої клінічної лікарні міста Львова.

      ДСНС опублікувала відео вражаючої рятувальної операції, в ході якої вдалося дістати з уламків постраждалих та тіла загиблих внаслідок трагедії.

      Детально: Під Львовом впав вантажний військовий літак: є загиблі – деталі і фото

      На опублікованих кадрах помітно, як рятувальники спершу шукали уламки літака. Згодом завдяки зусиллям львівських рятувальників вдалося деблокувати постраждалих.

      Що відомо про падіння літака під Львовом?Близько 7 ранку у п'ятницю, 4 жовтня, аеропорт "Львів" повідомив про зникнення з радарів літака рейсу Віго – Стамбул, який летів на дозаправку. Згодом, коли розпочалися пошуки зниклого судна, одному з членів екіпажу вдалося зв'язатися з аеропортом. Він повідомив про аварійну посадку.

      З 8 людей, які були на борту судна, 5 осіб загинули, ще троє – відбулися численним травмами. Усіх трьох постраждалих довелося прооперувати.

      Падіння Ан12 під Львовом: дивіться відео рятувальної операції

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Жертви Постраждалі Новини Львова Новини України Аварія літака під Львовом Аварії та ДТП ДСНС
      Джерело: 24 канал
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