Аварія автобуса у Підмосков'ї, постраждало багато дітей: з'явилось відео

12 квітня у Московській області Росії автобус, який перевозив школярів, зіткнувся з легковиком.

Інцидент трапився приблизно о 16:00 за місцевим часом в Пушкінському районів на 68-му кілометрі автодороги А-107 ММК, пише "Интерфакс".

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Автобус Volvo, що перевозив дітей, зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

У поліції кажуть, що внаслідок зіткнення шестеро дітей та двоє дорослих були госпіталізовані.

Хоча "Интерфакс" з посиланням на власні джерела повідомляв, що, за попередніми даними, внаслідок зіткнення постраждало щонайменше 15 дітей, які перебували в автобусі.

Очевидці публікують у мережі фото та відео з місця аварії.

На кадрах видно, що автобус злетів у кювет і перевернувся, а легковик опинився на іншому боці дороги.

Дивіться відео з місця аварії на трасі А-107 у Московській області:

За даними ТАСС, автобус перевозив 54 особи, серед них – 40 дітей. Вони повертались з екскурсії у місті Ногінську Московської області.