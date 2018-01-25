Аварія гелікоптера у Кременчуці: рятувальники уточнили кількість загиблих
22:06, 25 січня 908 Читать новость на русском
У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що в аварії вертольоту у Кременчуці загинуло 4 людей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За даними рятувальників, аварія трапилась 25 січня, близько 19:15.
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Там уточнили, що вертоліт Мі-8 спочатку упав, а потім загорівся.
За інформацією відомства, пожежа вже локалізована, ліквідація триває. До гасіння залучено 6 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кременчуці у телевізійну вежу місцевого телеканалу "Візит" врізався гелікоптер. Він упав на землю, а після цього розпочалася велика пожежа. Тоді повідомляли, що загинуло 3 людей.
Джерело: 24 Канал
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