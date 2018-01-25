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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Аварія гелікоптера у Кременчуці: рятувальники уточнили кількість загиблих

22:06, 25 січня 908 Читать новость на русском
Аварія гелікоптера у Кременчуці
Аварія гелікоптера у Кременчуці / dsns.gov.ua/ua

У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що в аварії вертольоту у Кременчуці загинуло 4 людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними рятувальників, аварія трапилась 25 січня, близько 19:15.

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Там уточнили, що вертоліт Мі-8 спочатку упав, а потім загорівся.

За інформацією відомства, пожежа вже локалізована, ліквідація триває. До гасіння залучено 6 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кременчуці у телевізійну вежу місцевого телеканалу "Візит" врізався гелікоптер. Він упав на землю, а після цього розпочалася велика пожежа. Тоді повідомляли, що загинуло 3 людей.

Теги: Новини України Пожежа Жертви Новини Кременчука авіація Новини Полтави ДСНС
Джерело: 24 Канал
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