Аварія гелікоптера у Кременчуці: жертв може бути більше
21:26, 25 січня 623 Читать новость на русском
На борту вертольоту Мі-8, що впав в Кременчуці, могло перебувати четверо людей. Про це сказала прес-секретар Держслужби з надзвичайних ситуацій в Полтавській області Світлана Рибалко.
Інформує агентство "Інтерфакс-Україна".
За її словами, вертоліт здійснював навчально-тренувальної політ.
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"За попередніми даними, згідно з бортового журналу, на борту перебували чотири людини, але зараз ще встановлюється точна кількість", – сказала Рибалко.
При цьому вона запевняє, що вертоліт не врізався в вишку, а впав на відкритій території.
Джерело: 24 Канал
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