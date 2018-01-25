Аварія гелікоптера у Кременчуці: жертв може бути більше

На борту вертольоту Мі-8, що впав в Кременчуці, могло перебувати четверо людей. Про це сказала прес-секретар Держслужби з надзвичайних ситуацій в Полтавській області Світлана Рибалко.

Інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

За її словами, вертоліт здійснював навчально-тренувальної політ.

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"За попередніми даними, згідно з бортового журналу, на борту перебували чотири людини, але зараз ще встановлюється точна кількість", – сказала Рибалко.

При цьому вона запевняє, що вертоліт не врізався в вишку, а впав на відкритій території.