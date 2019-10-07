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      Аварія літака Ан12 під Львовом: авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти

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      Аварія літака Ан12 під Львовом
      Аварія літака Ан12 під Львовом / dsns.gov.ua

      Державна авіаційна служба України заборонила польоти авіакомпанії "Україна Аероальянс". Відповідне рішення прийняли після аварійної посадки літака Ан-12 біля Львова, тоді загинуло 5 людей.

      Наказ видали 4 жовтня на підставі рішення Комісії з питань відповідної сертифікації.

      Коротко: Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо

      Дію сертифіката експлуатанта приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "Україна Аероальянс" припинили з 5 жовтня.

      Що відомо про катастрофу літака Ан12 під Львовом?

      4 жовтня між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він прямував з іспанського Віго до турецького Стамбула і планував дозаправитись у Львові. Проте неподалік від аеропорту "Львів" літак зник з радарів та здійснив аварійну посадку. Авіасудно зазнало суттєвих ушкоджень, загинули 5 членів екіпажу, ще 3 – у лікарні (всіх трьох прооперували) Наразі слідство розглядає 2 версії причин катастрофи: скінчилося пальне та помилка пілота.

      Хто загинув у аварії Ан12: список

      ► Командир літака Віталій Степаненко.
      ► Помічник командира Ігор Маєвський.
      ► Штурман Юрій Кузьменко.
      ► Бортовий технік Ігор Завадюк.
      ► Радіооператор Володимир Кириленко.

      Що відомо про інших потерпілих – за посиланням.

      Падіння літака Ан-12 під Львовом: все, що відомо – дивіться відео 24 каналу

       

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      Теги: Новини України Жертви Аварія літака під Львовом Новини Львова Транспорт Аварії та ДТП авіація ДСНС Постраждалі
      Джерело: 24 канал
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