Аварія літака Ан12 під Львовом: авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти

Державна авіаційна служба України заборонила польоти авіакомпанії "Україна Аероальянс". Відповідне рішення прийняли після аварійної посадки літака Ан-12 біля Львова, тоді загинуло 5 людей.

Наказ видали 4 жовтня на підставі рішення Комісії з питань відповідної сертифікації.

Коротко: Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо

Дію сертифіката експлуатанта приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "Україна Аероальянс" припинили з 5 жовтня.

Що відомо про катастрофу літака Ан12 під Львовом?

4 жовтня між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він прямував з іспанського Віго до турецького Стамбула і планував дозаправитись у Львові. Проте неподалік від аеропорту "Львів" літак зник з радарів та здійснив аварійну посадку. Авіасудно зазнало суттєвих ушкоджень, загинули 5 членів екіпажу, ще 3 – у лікарні (всіх трьох прооперували) Наразі слідство розглядає 2 версії причин катастрофи: скінчилося пальне та помилка пілота.

Хто загинув у аварії Ан12: список

► Командир літака Віталій Степаненко.

► Помічник командира Ігор Маєвський.

► Штурман Юрій Кузьменко.

► Бортовий технік Ігор Завадюк.

► Радіооператор Володимир Кириленко.

Що відомо про інших потерпілих – за посиланням.

Падіння літака Ан-12 під Львовом: все, що відомо – дивіться відео 24 каналу