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      Аварія літака Ан12 під Львовом: поліція назвала основні версії авіакатастрофи

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      Поліція назвала основні версії авіакатастрофи Ан12 під Львовом
      Поліція назвала основні версії авіакатастрофи Ан12 під Львовом / lv.npu.gov.ua

      Правоохоронці розглядають основні 4 версії причин авіакатастрофи літака Ан12 під Львовом. 4 жовтня він здійнив аварійну посадку між Львовом та Сокільниками, тоді загинули 5 людей.

      Літак перед аварійною посадкою не міняв траєкторію руху і йшов чітко по маршруту на посадку, повідомили у пресслужбі поліції. Екіпаж не подавав аварійних сигналів.

      Коротко: Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо

      Наразі поліція відпрацьовує основні 4 версії причин авіакатастрофи:

      • помилка пілота;
      • помилка командно-диспетчерського пункту;
      • технічна несправність літака;
      • несприятливі метеоумови.

      Поліцейські вилучили бортовий самописець літака, документацію і направили їх на відповідні дослідження. Окрім того, у провадженні також призначено ряд експертиз, які дадуть можливість остаточно встановити причини того, що відбулось.

      Як тільки дозволить стан здоров’я, ми опитаємо членів екіпажу,
      – зазначив полковник поліції Андрій Кумечко.

      ЗМІ повідомляли, що вантажний літак Ан12, що розбився під Львовом, міг перевозити контрабандний товар, оскільки у 2014 році борт потрапляв у скандал, пов’язаний із контрабандою.

      Правоохоронець спростував цю інформацію.

      Це був плановий рейс – літак прямував з Іспанії до Туреччини через місто Львів і перевозив вантаж поперечних підсилювачів дверей і даху до автомобілів "Рено",
      – сказав він.

      Що відомо про катастрофу літака Ан12 під Львовом?

      4 жовтня між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він прямував з іспанського Віго до турецького Стамбула і планував дозаправитись у Львові. Проте неподалік від аеропорту "Львів" літак зник з радарів та здійснив аварійну посадку. Авіасудно зазнало суттєвих ушкоджень, загинули 5 членів екіпажу, ще 3 – у лікарні (всіх трьох прооперували).

      Хто загинув у аварії Ан12: список

      ► Командир літака Віталій Степаненко.
      ► Помічник командира Ігор Маєвський.
      ► Штурман Юрій Кузьменко.
      ► Бортовий технік Ігор Завадюк.
      ► Радіооператор Володимир Кириленко.

      Що відомо про інших потерпілих – за посиланням.

      Падіння літака Ан-12 під Львовом: все, що відомо – дивіться відео 24 каналу

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Поліція Аварія літака під Львовом Новини Львова Жертви Аварії та ДТП авіація Катастрофа
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