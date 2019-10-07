Аварія літака Ан12 під Львовом: поліція назвала основні версії авіакатастрофи

Правоохоронці розглядають основні 4 версії причин авіакатастрофи літака Ан12 під Львовом. 4 жовтня він здійнив аварійну посадку між Львовом та Сокільниками, тоді загинули 5 людей.

Літак перед аварійною посадкою не міняв траєкторію руху і йшов чітко по маршруту на посадку, повідомили у пресслужбі поліції. Екіпаж не подавав аварійних сигналів.

Коротко: Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо

Наразі поліція відпрацьовує основні 4 версії причин авіакатастрофи:

помилка пілота;

помилка командно-диспетчерського пункту;

технічна несправність літака;

несприятливі метеоумови.

Поліцейські вилучили бортовий самописець літака, документацію і направили їх на відповідні дослідження. Окрім того, у провадженні також призначено ряд експертиз, які дадуть можливість остаточно встановити причини того, що відбулось.

Як тільки дозволить стан здоров’я, ми опитаємо членів екіпажу,

– зазначив полковник поліції Андрій Кумечко.

ЗМІ повідомляли, що вантажний літак Ан12, що розбився під Львовом, міг перевозити контрабандний товар, оскільки у 2014 році борт потрапляв у скандал, пов’язаний із контрабандою.

Правоохоронець спростував цю інформацію.

Це був плановий рейс – літак прямував з Іспанії до Туреччини через місто Львів і перевозив вантаж поперечних підсилювачів дверей і даху до автомобілів "Рено",

– сказав він.

Що відомо про катастрофу літака Ан12 під Львовом?

4 жовтня між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він прямував з іспанського Віго до турецького Стамбула і планував дозаправитись у Львові. Проте неподалік від аеропорту "Львів" літак зник з радарів та здійснив аварійну посадку. Авіасудно зазнало суттєвих ушкоджень, загинули 5 членів екіпажу, ще 3 – у лікарні (всіх трьох прооперували).

Хто загинув у аварії Ан12: список

► Командир літака Віталій Степаненко.

► Помічник командира Ігор Маєвський.

► Штурман Юрій Кузьменко.

► Бортовий технік Ігор Завадюк.

► Радіооператор Володимир Кириленко.

Що відомо про інших потерпілих – за посиланням.

Падіння літака Ан-12 під Львовом: все, що відомо – дивіться відео 24 каналу