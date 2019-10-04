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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА

      Аварія літака Ан12 під Львовом: як проходила рятувальна операція

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      Літак Ан12 після падіння біля Львова
      Літак Ан12 після падіння біля Львова / Фото Нацполіції

      Коли вантажний літак Ан12 зник з радарів 4 жовтня, авіадиспетчер о 6:48 годині відразу ж оголосив тривогу та повідомив, що з повітряним судном неможливо встановити зв’язок. Центральна диспетчерська аеропорту через 2 хвилини оголосила збір аварійно-рятувальної команди та сповістила взаємодіючі організації.

      Авіарійно-рятувальна команда виїхала за межі аеродрому для пошуку літака Ан12. Знайти його вдалося о 7:33 годині на відстані приблизно 1,5 кілометра від торця злітно-посадкової смуги аеропорту. Тоді команда розпочала аварійно-рятувальні роботи. При цьому загоряння літака не було, повідомили в аеропорті "Львів".

      Читайте все найголовніше про аварію літака Ан12 під Львовом: фото

      Рятувальники спецінструментами розрізаи фюзеляж літака та визволили 3 людей. Їх передали медикам. Також на місці виявили тіла 5 загиблих. Загалом у літаку перебували 8 людей.

      Служби аеропорту діяли згідно з розробленим планом заходів на випадок виникнення аварійних ситуацій з літаками, відповідно до всіх нормативних документів. Служби аеропорту діяли разом з ДСНС, поліцією, швидкою медичною допомогою.

      До рятувальної операції від аеропорту було залучено залучений 45 членів особового складу та 6 одиниць техніку аварійно-рятувальної команди.

      Зона відповідальності аеропорту за пошуково-рятувальне забезпечення – 10 кілометрів у радіусі від контрольної точки (посередині злітно-посадкової смуги).

      На період аварійно-рятувальних робіт аеропорт призупинив прийом та випуск літаків, адже був знижений необхідний рівень пожежного захисту.

      Авіакатастрофу розслідує Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами спільно з відповідними правоохоронними органами.

      А аеропорті зазначили, що це перша авіаційна подія такого масштабу у Львові з часів Скнилівської трагедії.

      Читайте також: Аварія Ан12 біля Львова: прізвища постраждалих

       

       

       

      Що відомо про катастрофу літака Ан12 під Львовом? 4 жовтня між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він прямував з іспанського Віго до турецького Стамбула і планував дозаправитись у Львові. Проте неподалік від аеропорту "Львів" літак зник з радарів та здійснив аварійну посадку. Авіасудно зазнало суттєвих ушкоджень, загинули 5 членів екіпажу, ще 3 – у лікарні (всіх трьох прооперували) Наразі слідство розглядає 2 версії причин катастрофи: скінчилося пальне та помилка пілота.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Жертви ДСНС Катастрофа Аварія літака під Львовом авіація Надзвичайні ситуації Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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