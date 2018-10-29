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      Аварія літака Boeing 737 в Індонезії: у морі знайшли уламки та особисті речі пасажирів

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      Boeing 737 зазнав катастрофи в Індонезії
      Boeing 737 зазнав катастрофи в Індонезії / Twitter

      Пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня.

      Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту.

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      Влада Індонезії підтвердила, що літак впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Одразу було розпочато пошуково-рятувальну операцію.

      Представник агентства з подолання надзвичайних ситуацій Індонезії уточнив, що на борту перебувало 178 пасажирів, троє дітей, включно з немовлятами та семеро членів екіпажу.

      На своїй сторінці у Twitter індонезійський чиновник оприлюднив фото з пошуково-рятувальної операції, на яких видно чимало особистих речей пасажирів.

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      Чи вдалось комусь вижити в аварії Boeing 737 в Індонезії, поки не відомо.

      Боїнг 737 Індонезія катастрофа
      Boeing 737 зазнав катастрофи в Індонезії

      Теги: Жертви авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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