Аварія літака Boeing 737 в Індонезії: у морі знайшли уламки та особисті речі пасажирів
Пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня.
Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту.
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Влада Індонезії підтвердила, що літак впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Одразу було розпочато пошуково-рятувальну операцію.
Представник агентства з подолання надзвичайних ситуацій Індонезії уточнив, що на борту перебувало 178 пасажирів, троє дітей, включно з немовлятами та семеро членів екіпажу.
На своїй сторінці у Twitter індонезійський чиновник оприлюднив фото з пошуково-рятувальної операції, на яких видно чимало особистих речей пасажирів.
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Чи вдалось комусь вижити в аварії Boeing 737 в Індонезії, поки не відомо.
Boeing 737 зазнав катастрофи в Індонезії