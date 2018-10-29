Аварія літака Boeing 737 в Індонезії: у морі знайшли уламки та особисті речі пасажирів

Пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня.

Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту.

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Влада Індонезії підтвердила, що літак впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Одразу було розпочато пошуково-рятувальну операцію.

Представник агентства з подолання надзвичайних ситуацій Індонезії уточнив, що на борту перебувало 178 пасажирів, троє дітей, включно з немовлятами та семеро членів екіпажу.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S - 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

На своїй сторінці у Twitter індонезійський чиновник оприлюднив фото з пошуково-рятувальної операції, на яких видно чимало особистих речей пасажирів.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Boeing 737 розбився в Індонезії: дивіться відео

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Чи вдалось комусь вижити в аварії Boeing 737 в Індонезії, поки не відомо.



Boeing 737 зазнав катастрофи в Індонезії