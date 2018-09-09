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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Аварія на Фонтані в Одесі: підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами

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Аварія на Фонтані, Одеса
Аварія на Фонтані, Одеса / Думская

Тримання під вартою без права внесення застави. Саме такий запобіжний захід буде вимагати прокуратура для водія BMW, який ймовірно спричинив смертельну аварію на 6-ій станції Фонтану в Одесі. Суд обиратиме йому запобіжний захід вже 10 вересня.

Поки ж чоловік в Одеському СІЗО. Найімовірніше засідання щодо водія Олега Семиренка відбудеться у Приморському суді Одеси. За місцем скоєння злочину. 

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Приблизно о 21:30 суботи, 8 вересня, автомобіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель Олег Семиренко, спровокував смертельну ДТП в Одесі. Удар був настільки потужним, що BMW не загальмувавши наїхав на шістьох людей, які перебували на зупинці.На великій швидкості його автомобіль на 6-й станції Фонтану зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом за якого перебував 42-річний нацгвардієць Дмитро.

Внаслідок наїзду двоє людей загинули на місці: 55-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще один чоловік віком приблизно 30-40 років був доставлений у лікарню та прооперований.

Повідомили йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Покарання, яке передбачене за вчинення цього злочину, – до 10 років позбавлення волі. До 10 вересня прокуратура звернеться до суду з клопотанням про обрання цій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави,
– прокоментувала речниця прокуратури Одеської області Інна Верба. 

Відео: коментар щодо обрання запобіжного заходу водію BMW

 

 

Теги: Новини України Новини Одеси Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі
Джерело: 24 канал
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