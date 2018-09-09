Смертельна аварія на Фонтані в Одесі: останні новини

8 вересня на 6-й станції Фонтану в Одесі сталась смертельна ДТП. Водій на BMW влетів у зупинку – двоє людей загинуло на місці, четверо – зазнали серйозних травм.

Що сталося?

8 вересня приблизно о 21:30 біля 6-ї станції Фонтану в Одесу сталась смертельна ДТП.

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Автомобіль BMW на великій швидкості рухався Фонтанською дорогою від скверу героїв-Льотчиків. За даними місцевого видання "Думская", іномарка летіла на швидкості приблизно 100 кілометрів за годину.

Водій BMW проїхав на заборонений сигнал світлофора і на перехресті з провулком Економічним зіткнувся з автомобілем Skoda.

Після зіткнення автомобіль відкинуло, але за інерцією він продовжив рух і в'їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.



BMW на швидкості влетів у людей біля 6-ї станції Фонтану в Одесі//Думская

Дивіться відео з місця аварії ДТП в Одесі 8 вересня:

Що відомо про загиблих і постраждалих

На місці аварії від отриманих травм загинуло дві людини. Пізніше стало відомо, що загинула 55-річна Алла Брядко та 52-річний Сергій Камінський.

Повідомлялось про третього загиблого, який, буцімто, помер дорогою до лікарні. Проте згодом цю інформацію спростували.

Чоловік віком 30-40 років з важкими травмами був госпіталізований, його прооперували.

У нас госпіталізований один постраждалий. Це – найбільш "важкий" постраждалий. У нього – травматичний шок, хворий із політравмами, декількома переломами кінцівок, частковою травматичною ампутацією правого передпліччя,

– розповів головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №1 Євгеній Григорієв.

Смертельна ДТП в Одесі 8 вересня: дивіться відео

Він додав, що група хірургів та травматологів відразу провела операцію. Вони пришили чоловіку руку в області ключиці, зашивали судини і м'які тканини.

Загалом після аварії до медзакладів було доставлено 5 осіб, серед яких був і водій BMW. Четверо постраждалих від госпіталізації відмовились.

Відомо також, що за кермом автомобіля Skoda, з яким зіткнулось BMW, перебував 42-річний нацгвардієць.

У чоловіка численні забої, порізи на руках та обличчі, сильно пошкоджена права нога від коліна і нижче – він пересувається із палицею.

Журналістам 24 Каналу вдалось з ним поспілкуватись. Військовий не захотів показувати своє обличчя, тому дозволив сфотографувати лише травмовані руку та ногу.



У ДТП на Фонтані в Одесі постраждав 42-річний військовий

Що відомо про водія

Очевидці, які стали свідками резонансної ДТП до приїзду поліції ледь не вчинили самосуд над винуватцем аварії.

Відомо, що за кермом BMW з номерними знаками ВН1735НІ перебував 27-річний місцевий мешканець Олег Семиренко.

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Користувачі соцмереж оперативно з'ясували, що цю автівку, як і її водія неодноразово помічали у вуличних перегонах в Одесі.



BMW з номерними знаками ВН1735НІ бачили у вуличних перегонах в Одесі

У мереж і є відео, на якому видно, як цей автомобіль дрифтує на трасі, а потім розганяє до 250 кілометрів за годину.

Згодом у ГПУ підтвердили, що ймовірного винуватця смертельної ДТП – 27-річного водія BMW затримали за статтею 208 КПК України.

Водночас речниця генпрокурора Лариса Сарган припустила, що затриманий навряд чи є "мажором", оскільки його "беха" старої моделі.

Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців пишуть, що водій BMW намагався втекти з місця аварії та від нього було чути запах алкоголю.

Дивіться відео з місця ДТП на Фонтані в Одесі 8 вересня:

За словами очевидців, у салоні BMW також перебувала дівчина, яка яка після наїзду "почала телефонувати знайомим із проханням допомогти".

ДТП на Фонтані зафіксували камери відеоспостереження

9 вересня у мережі з'явились кадри з камер відеоспостереження, яким вдалось зафіксувати момент смертельного ДТП.

Дивіться відео моменту ДТП на Фонтані в Одесі 8 вересня:

Момент аварії на 6-й станції Фонтану в Одесі 8 вересня: дивіться відео

Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі: відео з відеореєстратора