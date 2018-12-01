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      Аварія потяга в Росії: на військовій техніці помітили ознаки, як у тієї, що воює на Донбасі

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      Аварія військового ешелона в Омській області Росії
      Аварія військового ешелона в Омській області Росії / Фото з соціальних мереж

      У військової техніки, яку перевозив потяг, що перекинувся в Омській області Росії, були зафарбовані бортові номери і тактичні знаки, як і у тієї російської техніки, яка бере участь в бойових діях на Донбасі.

      На це звернув увагу та повідомив у Facebook оглядач групи "Інформаційний спротив", військово-політичний експерт Олександр Коваленко, відомий як блогер "Злий Одесит".

      24 канал повідомляв, що в Омській області Росії зійшов з рейок потяг, внаслідок чого перекинулися десятки вантажних вагонів із військовою технікою включно з цистернами з мазутом.

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      У свою чергу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у Facebook іронічно зауважив, що аварія російського військового ешелону могла бути диверсією воїнів Вейшнорії. Це віртуальна держава, згідно з легендою навчань "Захід-2017", яка була умовним противником Союзу Росії і Білорусі.

      Офіцер ЗСУ пожартував, що воїни Вейшнорії були представлені до "державних нагород" за те, що паралізували одну з транспортних артерій і завдали значних фінансових втрат Міністерству оборони РФ.

       

      Теги: Новини України Новини Росії залізниця Війна на Донбасі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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