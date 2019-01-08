Аварія судна біля Туреччини: затонулий моряк перед аварією скаржився на стан корабля

Понад добу не знаходили собі місця рідні одного з моряків – харків'янина Руслана Бодніка. Щойно стало відомо про трагедію, вони почали обдзвонювати консульства та Міністерство закордонних справ, аби хоч щось з'ясувати. Проте ніхто не надавав їм ніякої інформації. Згодом стало відомо, що Руслана серед живих немає.

Сестра дружини моряка повідомила, що ніхто не подзвонив та не попередив про трагедію.

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30-річний Руслан Боднік – моряк та друг капітана пішов у рейс чотири місяці тому. Вже навесні він мав би бути вдома з родиною, втім не склалося. Вантажний корабель, у якому був Руслан, вийшов з російського порту "Азов" і потонув біля північної турецької провінції Самсунг.

Він вже давно був у плаванні. З рейсу повертався навесні, все літо зазвичай був вдома, а вже на Новий рік та інші свята він знов йшов у плавання,

– зазначила сусідка Олена.

На судні "Волго-Балт 214" було 13 членів екіпажа, з яких 11 українців. Решта – громадяни Азербайджану. Турецька влада повідомила: вижили семеро, шістьох знайшли мертвими. Людям дивом вдалося протриматися у крижаній воді п'ять годин. Вцілілих рятували за допомогою гелікоптерів, човнів і літака.



Рятувальна операція вцілілого екіпажа судна "Волго-Балт 214"

У родині Бодніка понад усе чекали на фото та відео рятувальної операції, проте Руслана у списку врятованих, на жаль, немає. Востаннє чоловік зв'язувався з родиною 5 січня, перед тим, як перетинав турецький кордон. Друзі пригадують, що він скаржився на застарілий корабель, адже "Волго-Балт 214" збудований ще у радянські часи 1978 року.

За даними іноземних ЗМІ, судно розкололося і потонуло через удар хвилі. На ньому перевозили вугілля. Спочатку судно плавало під російським та радянським прапорами, а зараз – під панамським. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій не виключають, що судно могло перевозити вугілля, яке добували на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

До слова, судно та його власник зараз – у так званому "чорному списку" за те, що ігнорував заборону заходили в порти анексованого Криму.