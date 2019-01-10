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      Аварія судна з українцями біля Туреччини: перед виходом у рейс корабель пройшов 2 перевірки

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      Судно, що затонуло біля берегів Туреччини
      Судно, що затонуло біля берегів Туреччини / Фото з вільних джерел

      Перед виходом у свій останній рейс судно, що затонуло 7 січня під Самсуном, пройшло дві перевірки – в Панамі і в Росії. Попри це начебто справний корабель затонув всього за 5 хвилин.

      Про це під час зустрічі з послом України в Туреччині розповів другий механік Станіслав Шевчук, передає "Укрінформ".

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      Судно пройшло дві перевірки: спочатку панамську, приїжджали панамські регістори, зробили свій висновок. Також було пройдено російський контроль, перевіряли технічний стан. Зауважень не було, все працювало,
      – сказав механік.

      Шевчук розповів, що судно затонуло буквально за п'ять хвилин.

      Почули тріск. На містку хлопці побачили, що ніс судна вже відвалився, і відразу повідомили всім, що потрібно залишати судно. Всі схопили свої рятувальні засоби і вибігли. Судно затонуло буквально за п'ять хвилин. Це було приблизно о 7:45,
      – додав моряк.

      Раніше стало відомо, що усіх українських моряків, що врятувалися після того, як судно Volgo-Balt 214 затонуло біля берегів Туреччини, виписали з лікарні міста Самсун. Найближчим часом вони мають повернутися до України.

      Нагадаємо, 9 січня вдалося ідентифікувати тіла двох українських моряків. Раніше берегова охорона Туреччини у Чорному морі виявила тіла трьох з чотирьох громадян України, що загинули внаслідок катастрофи.

      Що відомо про аварію судна Volgo-Balt 214?7 січня біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно Volgo-Balt-14 з українцями на борту. Внаслідок аварії загалом загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України. Згодом у мережі опублікували список усіх членів екіпажу корабля. Відповідно до цих даних, на борту перебували 13 осіб: 11 громадян України та 2 – Азербайджану. Азербайджанцями були капітан і старший помічник капітана. Попередньо, причинами аварії стала негода та удар хвилі, внаслідок чого судно не витримало, розламалося та затонуло.

      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Новини Туреччини Аварія судна з українцями біля Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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