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      Аварія танкера біля Одеси: забруднення води у 53 рази перевищує норму

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      Аварія танкера біля Одеси / dumskaya.net

      Через аварію танкера "Делфі" в Одесі, у Чорному морі концентрація нафтопродуктів перевищує норму в 53 рази. Нафтопродукти потрапили у воду.

      Держекоінспекція розрахує збиток і направить документ про відшкодування збитків. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив новопризначений в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов.

      Дивіться також: Водолази евакуювали моряків з танкера поблизу Одеси: драматичні фото і відео

      На даний момент інспектори обстежують місце аварії танкера і повторно відбирають проби у зв'язку з появою плям маслянистого складу.

       

      До теми: Шторм в одеській затоці зірвав з якоря танкер "Делфі" та відніс його на мілину

      Що відомо про аварію танкера поблизу Одеси?21 листопада в Одесі через потужний вітер з якоря зірвався суховантаж "Делфі" під прапором Молдови. Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати корабель.

      Окрім того, потужний ураган та хвилі висотою 2-3 метри сильно заважали рятувальній операції.

      На наступний день відбулась евакуація членів екіпажу. Усіх моряків було врятовано.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Одеси Екологія Чорне море Нафта
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