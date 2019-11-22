Аварія танкера біля Одеси: забруднення води у 53 рази перевищує норму

Через аварію танкера "Делфі" в Одесі, у Чорному морі концентрація нафтопродуктів перевищує норму в 53 рази. Нафтопродукти потрапили у воду.

Держекоінспекція розрахує збиток і направить документ про відшкодування збитків. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив новопризначений в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов.

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На даний момент інспектори обстежують місце аварії танкера і повторно відбирають проби у зв'язку з появою плям маслянистого складу.

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Що відомо про аварію танкера поблизу Одеси?21 листопада в Одесі через потужний вітер з якоря зірвався суховантаж "Делфі" під прапором Молдови. Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати корабель.



Окрім того, потужний ураган та хвилі висотою 2-3 метри сильно заважали рятувальній операції.



На наступний день відбулась евакуація членів екіпажу. Усіх моряків було врятовано.