07:00
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
  • субота
    20°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аварія у Кривому Розі: з’явився уточнений список загиблих

443 Читать новость на русском
Аварія у Кривому Розі
Аварія у Кривому Розі

Семеро з восьми загиблих внаслідок страшної аварії у Кривому Розі, яка сколихнула Україну 17 квітня, були працівниками металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Аварія у Кривому Розі сталася о 5:50 17 квітня за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутки та автобуса підприємства "АрселорМіттал". Внаслідок ДТП загинули 8 людей та ще понад 18 постраждалих доставили до лікарні, серед них 4 перебувають у вкрай важкому стані.

Читайте також: Аварія у Кривому Розі: усі подробиці жахливої трагедії

На металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг" надали ТСН повний список загиблих:

1. Коротич Алла Василівна, 1960 р.н., заточник РМЦ-3.

2. Соловей Марина Ядикарівна, 1972 р.н., бригадир УСХіПП.

3. Стешенко Людмила Володимирівна, 1962 р.н., розмітник ЦМК.

4. Славін Андрій Валерійович, 1977 р.н., заступник начальника ЦТВ.

5. Маханов Олександр Володимирович, 1983 р.н., машиніст вагоноперекидача АЦ-3.

6. Кукленко Михайло Іванович, 1961 р.н., токар УК ТРО.

7. Рак Сергій Вікторович, 1978 р.н., машиніст бурової установки РУ.

8. Шкіров Ігор Володимирович, 02.05.1961 р.н.

Теги: Новини України Новини Кривого Рогу ДТП у Кривому Розі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 17 квітня: ДТП у Кривому Розі, доля української церкви та революція у Вірменії
17 квітня, 22:37 Головні новини 17 квітня: ДТП у Кривому Розі, доля української церкви та революція у Вірменії
2904
Медійні війни в політиці як реальність часу
17 квітня, 21:54 Медійні війни в політиці як реальність часу
Олег Постернак 162
17 квітня, 21:33 "Ремпейдж": Двейн Джонсон і його горила
Юлія Ліпенцева 463
Нові правила паркування: що змінить закон
17 квітня, 19:00 Нові правила паркування: що змінить закон
Яніна Ткачук 2192
Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?
17 квітня, 17:02 Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?
Микола Давидюк 1079
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук