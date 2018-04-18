Аварія у Кривому Розі: з’явився уточнений список загиблих
Семеро з восьми загиблих внаслідок страшної аварії у Кривому Розі, яка сколихнула Україну 17 квітня, були працівниками металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Аварія у Кривому Розі сталася о 5:50 17 квітня за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутки та автобуса підприємства "АрселорМіттал". Внаслідок ДТП загинули 8 людей та ще понад 18 постраждалих доставили до лікарні, серед них 4 перебувають у вкрай важкому стані.
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На металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг" надали ТСН повний список загиблих:
1. Коротич Алла Василівна, 1960 р.н., заточник РМЦ-3.
2. Соловей Марина Ядикарівна, 1972 р.н., бригадир УСХіПП.
3. Стешенко Людмила Володимирівна, 1962 р.н., розмітник ЦМК.
4. Славін Андрій Валерійович, 1977 р.н., заступник начальника ЦТВ.
5. Маханов Олександр Володимирович, 1983 р.н., машиніст вагоноперекидача АЦ-3.
6. Кукленко Михайло Іванович, 1961 р.н., токар УК ТРО.
7. Рак Сергій Вікторович, 1978 р.н., машиніст бурової установки РУ.
8. Шкіров Ігор Володимирович, 02.05.1961 р.н.