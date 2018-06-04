Аварія в Дніпрі: автомобіль врізався в зупинку, є загибла
В понеділок, 4 червня, на вулиці Набережна Перемоги в Дніпрі авто Shkoda врізалось в зупинку де стояли люди.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
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Правоохоронці встановили, що автомобіль виїхав за межі проїжджої частини, врізався в зупинку та перевернувся.
Авто врізалось у зупинку в Дніпрі
Внаслідок ДТП загинула жінка, яка перебувала на зупинці. Ще одна 25-річна жінка, яка стояла на зупинці, та водій автомобіля Skoda 1992 року народження отримали травми та були доправлені до лікарні,
– йдеться у повідомленні.
Авто знесло зупинку у Дніпрі
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). На місці аварії працює слідчо-оперативна група.
Внаслідок аварії в Дніпрі загинула жінка