Аварія в Дніпрі: автомобіль врізався в зупинку, є загибла

В понеділок, 4 червня, на вулиці Набережна Перемоги в Дніпрі авто Shkoda врізалось в зупинку де стояли люди.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

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Правоохоронці встановили, що автомобіль виїхав за межі проїжджої частини, врізався в зупинку та перевернувся.



Авто врізалось у зупинку в Дніпрі

Внаслідок ДТП загинула жінка, яка перебувала на зупинці. Ще одна 25-річна жінка, яка стояла на зупинці, та водій автомобіля Skoda 1992 року народження отримали травми та були доправлені до лікарні,

– йдеться у повідомленні.



Авто знесло зупинку у Дніпрі

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). На місці аварії працює слідчо-оперативна група.



Внаслідок аварії в Дніпрі загинула жінка