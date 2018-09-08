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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА 6-Й СТАНЦІЇ ФОНТАНУ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА 6-Й СТАНЦІЇ ФОНТАНУ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Аварія в Одесі: в ГПУ сповістили, що водій – "навряд чи мажор"

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ДТП на 6 станції Фонтана в Одесі 8 вересня
ДТП на 6 станції Фонтана в Одесі 8 вересня / Думская

Речниця генерального прокурора України Лариса Сарган підтвердила, що ймовірним винуватцем смертельної ДТП на 6-ій станції Фонтана в Одесі виявився 27-річний водій автомобіля BMW.

Про це Сарган написана у Facebook.

24 канал повідомляв, що 8 вересня ввечері в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП. Авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми, внаслідок чого загинули 3 людей і ще щонайменше 5 осіб постраждали.

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За даними ЗМІ та соцмереж, водій BMW – 27-річний одесит Олег С., який є постійним учасником незаконних вуличних перегонів.

Ймовірного винуватця ДТП, 27-річного водія BMW, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадження здійснюється прокуратурою Одеської області,
– написала речниця глави ГПУ.

"Беха" старої моделі. Навряд чи "мажор", просто вирішив, швидше за все, встигнути проскочити...", – додала Сарган.

Судячи з фотознімків, опублікованих ресурсом "Думская", на місце аварії прибули рятувальники, яким довелося спецінструментами розпилювати розтрощене в ДТП авто. Чи перебував хтось у салоні авто в цей момент – невідомо.

ДТП на 6-й станції Фонтана в Одесі 8 вересня
ДТП на 6-й станції Фонтана в Одесі 8 вересня

ДТП на в Одесі на 6-й станції Фонтана
ДТП на в Одесі на 6-й станції Фонтана ​
 

Теги: Новини України Смертельна ДТП на 6-й станції Фонтану в Одесі Аварії та ДТП ГПУ Жертви Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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