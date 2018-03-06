Аварія з кортежем Порошенка: син розповів про стан потерпілого батька
Постраждалий у аварії із кортежем президента Петра Порошенка 87-річний Василь Андрійович зараз нічого не пам'ятає про ДТП.
Про це розповів син постраждалого, інформує ТСН.
За словами сина, у постраждалого важкий перелом гомілки лівої ноги, який потребує операції.
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При цьому лікарі підозрюють, що чоловік ще й отримав інфаркт. Якщо це підтвердиться, то операцію одразу зробити не вдасться. При цьому син постраждалого наголошує, що незважаючи на вік і обставини аварії, його батько тримається дуже добре.
"Бойовий, бойовий в нас дід", – сказав син.
Він також розповів, що з Адміністрації Президента поки ніхто з ними не контактував. Щоправда у загальній метушні могли відповісти не на всі вхідні дзвінки.
У лікарні кажуть, що наразі обстежують пацієнта і робити будь-які пронози поки зарано.
Нагадаємо, 6 березня у Києві автомобіль президентського кортежу збив літнього чоловіка. Іномарка, яка скоїла ДТП, залишилася на місці події.