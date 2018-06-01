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Аварія з кортежем у Києві: медики розповіли про стан збитої дитини

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У київському Охматдиті двічі прооперували 13-річного велосипедиста, якого ввечері 31 травня на вулиці Григоренка збив автомобіль поліції, який їхав у складі кортежу. Зараз дитина перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

Зазначимо, станом на 8:00 п’ятниці було відомо, що збитому хлопчику продовжують робити операцію. У нього численні переломи та черепно-мозкова травма.

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"Медики стабілізували стан 13-річного хлопчика, якого вчора вечері збив поліцейських автомобіль на столичних Позняках", – йдеться в повідомленні.

Заступник головного лікаря зазначив, що хлопчика оперували майже всю ніч.

Стан хлопця був нестабільно важкий: багато травм кінцівок, забій легень, забій печінки, закрита черепно-мозкова травма та перелом кісток черепа. Дитину вдалося стабілізувати у реанімації і відправили у операційну для корекції отриманих травм. Працювали приблизно 6 годин і сьогодні зранку дитину перевели у відділення реанімації,
– сказав заступник головного лікаря Юрій Довбня.

Нагадаємо, що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста. Очевидці повідомляли, що це був нібито автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.

В Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збила дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.

Пізніше стало відомо, що авто належить поліції і воно виконувало спецзавдання. Водій здав тест, який не виявив у його крові алкоголю. Правоохоронці відкрили справу за фактом ДТП.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Діти ДТП з кортежем у Києві Неповнолітні Поліція
Джерело: 24 Канал
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