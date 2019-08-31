Аварія з мікроавтобусом на Дніпропетровщині: 13 постраждалих

ДТП сталася зранку 31 серпня у Петриківському районі Дніпропетровської області на Єлизаветівському шосе. Внаслідок зіткнення постраждали 12 пасажирів мікроавтобусу та водій.

На місце ДТП одразу вирушили рятувальники з пожежної частини. Там виявили, що зіткнулися два автомобілі: мікроавтобус Mercedes та вантажівка DAF, передає прес-служба ДСНС.

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Рятувальникам вдалось витягти водія мікроавтобуса за допомогою гідравлічного інструменту. Згодом його забрала швидка. Інших 12 пасажирів госпіталізували до міської лікарні. Наразі вони перебувають на обстеженні.

Для допомоги постраждалим залучили 5 рятувальників та один службовий автомобіль.





Місце ДТП / Фото ДСНС