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      Аварія з мікроавтобусом на Дніпропетровщині: 13 постраждалих

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      ДТП на Дніпропетровщині
      ДТП на Дніпропетровщині / Укрінформ

      ДТП сталася зранку 31 серпня у Петриківському районі Дніпропетровської області на Єлизаветівському шосе. Внаслідок зіткнення постраждали 12 пасажирів мікроавтобусу та водій.

      На місце ДТП одразу вирушили рятувальники з пожежної частини. Там виявили, що зіткнулися два автомобілі: мікроавтобус Mercedes та вантажівка DAF, передає прес-служба ДСНС. 

      До слова: Нардеп від "Євросолідарності" Михайло Бондар потрапив у важку ДТП на Житомирщині: деталі

      Рятувальникам вдалось витягти водія мікроавтобуса за допомогою гідравлічного інструменту. Згодом його забрала швидка. Інших 12 пасажирів госпіталізували до міської лікарні. Наразі вони перебувають на обстеженні. 

      Для допомоги постраждалим залучили 5 рятувальників та один службовий автомобіль.



      Місце ДТП / Фото ДСНС

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      Теги: Новини України Новини Дніпра Аварії та ДТП Постраждалі ДСНС
      Джерело: 24 канал
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