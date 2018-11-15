Аварія з пасажирським автобусом у Канаді: багато постраждалих

Внаслідок ДТП з рейсовим пасажирським автобусом у Торонто постраждало понад 25 людей.

Аварія сталась приблизно о 3 дня за місцевим часом біля перехрестя Девенпорт Роуд та Басест-стріт у Торонто, інформують місцеві ЗМІ.

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За даними поліції, врізався в мачту міського освітлення.



Автобус з пасажирами врізався у стовп у Торонто

Внаслідок зіткнення постраждало 25 пасажирів, проте ніхто не зазнав серйозних ушкоджень.

Toronto police say 24 people will be taken to hospital after a TTC bus slammed into a hydro pole near Bathurst Street and Davenport Road. https://t.co/CUIvc4Fj4h pic.twitter.com/36daQcKOtZ — CBC Toronto (@CBCToronto) 15 листопада 2018 р.

Загалом на момент аварії у салоні перебувало 45 пасажирів.

Очевидці публікують у соцмережах фото і відео з місця аварії.

Дивіться відео з місця ДТП пасажирського автобуса у Торонто:

Що стало причиною аварії, поліція з’ясовує. Водій автобуса розповів журналістам, що він намагався уникнути зіткнення з пішоходом.