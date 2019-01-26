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      Аварія з трубопроводом у Києві: десятки будинків лишилися без опалення

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      Через аварію з трубопроводом у Києві десятки будинків лишилися без опалення
      Через аварію з трубопроводом у Києві десятки будинків лишилися без опалення / Слово і Діло

      У Голосіївському районі Києва через пошкодження магістрального трубопроводу без опалення та гарячої води залишилися споживачі на декількох вулицях.

      Аварію мають ліквідувати до вечора 26 січня, повідомляє КП "Київтеплоенерго".

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      Без опалення лишилися 50 житлових будинків, 5 шкіл, 6 дитячих садочків, 1 лікарня та 14 відомств на вулицях Смолича, Касіяна, Лятошинського, Якубовського (Теремкі-2).

      Аварію трубопроводу ліквідовують
      Аварію трубопроводу ліквідовують

      Аварійні бригади КП "Київтеплоенерго" прибули для ліквідації пошкодження. Наразі там тривають ремонтні роботи, під час яких комунальники мають замінити пошкоджений трубопровід.

      Зазначимо, що завершити ремонтні роботи та відновити постачання опалення і гарячої води планують до 20 години вечора цього дня.

      Теги: Новини України Новини Києва Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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