Аварія трапилася неподалік від заправки WOG. У мережі оприлюднили відео, на якому видно, що авто BMW виїхало на зустрічну смугу.

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У "Газелі" відвалилась кабіна

Це сталося приблизно о 12 годині дня. Легковик влетів у "Газель" на досить великій швидкості. Тому від удару 2 автомобілі сильно понівечилися.

У вантажівки побилася кабіна та впав на бік кузов. А у BMW зім'ялася передня частина корпусу. Водійка померла ще до приїзду швидкої, а її пасажир практично не постраждав. Водія "Газелі" потрапив до лікарні, проте який чого стан – не повідомляли.

На відео аварії помітно, що автомобіль почало заносити в різні сторони. Ймовірно, це сталося через те, що була мокра дорога. Запис оприлюднили в телеграмі "Ху***ый Днепр". Саме там написали, що загибла була вагітною. Проте офіційно цю інформацію ще не підтверджували.

Момент аварії легковика та вантажівки: дивіться відео

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На Вінниччині вночі 9 серпня сталася моторошна аварія автомобіля та мотоблока. У ній також загинула вагітна дівчина.

Chery Tiggo в'їхав у задню частину мотоблока "Зубр", на якому була вагітна пасажирка. Як наслідок, два транспортні засоби відкинуло в різні сторони.