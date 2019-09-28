Аварії на дорогах: чому Україна ніяк не може позбутися лідерства у смертності через ДТП

Знову трапилася аварія за участі маршрутки і вантажівки, проте цього разу на Черкащині. Постраждали 11 людей, проте усі залишилися живі. Це вже п'ята подібна автотроща за тиждень. Дві з них призвели до загибелі двох десятків людей.

Перекинутий посеред дороги мікроавтобус, а поряд обабіч дороги стоїть фура. Зіткнення сталось зранку на трасі Київ-Одеса неподалік Жашкова. Дивом усі лишились живі. Пасажирів та водія маршрутки доправили до найближчих лікарень.

Читайте також: Масштабне ДТП в Умані: в лікарні помер один із постраждалих

"До лікарні доставлено 11 людей, вони госпіталізовані. Зараз проводяться відповідні слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – розповів речник Поліції Черкащини Дмитро Грищенко.

А напередодні на межі Київщини і Черкащини вантажівка зіштовхнулася з автобусом "Автолюкс". В ньому було 38 пасажирів. Четверо із яких – прочани, які прямували до Умані на святкування Рош Гашана. Ніхто з них не постраждав, а от водія доправили до лікарні.

А у Дніпрі на перехресті двох вулиць автобус зіштовхнувся з вантажівкою. Водій КРАЗу намагався прорватися на світлофорі. В результаті вісьмох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували.



Автобус зіштовхнувся з вантажівкою

Травми середнього ступеня тяжкості. Це скелетна травма, пошкодження кісткового апарату. І травми голови, а саме струс головного мозком,

– пояснив завідуючий прийомним відділенням Михайло Полежай.

А в Житомирі працівники трамвайно-тролейбусного ДЕПО прощаються із своїми колегами, які загинули у ДТП з бензовозом.



ДТП з бензовозом

"Ці люди, яких ми проводжаємо сьогодні в останню путь, вони дійсно найкращі, вони найкращі наші працівники", – промовила начальник планово-економічного відділу КП ЖТТУ Валентина Таможська.

Працівники ДЕПО та їх рідні повертались з відпочинку в Карпатах. Автобус зупинився, аби полагодити колесо, частина людей повиходили на вулицю. Коли раптом на швидкості в автобус врізалася автоцистерна. В результаті 9 загиблих та ще 11 травмованих. Серед постраждалих водій цистерни, який з понад тридцятирічним стажем й жодного разу до цього не потрапляв в аварію.

Я його побачив вже в останню хвилину. Там вже не було маневрів, машина обганяла мене, я не міг обійти. От і все, долі секунди,

– пояснив водій бензовоза Анатолій.

Водія взяли під варту на два місяці. Два місяці під вартою суд обрав і водієві та учаснику смертельної ДТП на Одещині. Також Україну шокувала страшна звістка про аварію в Оводіопольському районі. Вантажівка виїхала на зустрічну смугу та протаранила переповнену маршрутку.

42-річний Андрій у тій маршрутці поспішав до дружини в пологовий. Втім, побачити свого малюка чоловіку не судилось. Він та ще вісім осіб від зіткнення загинули на місці аварії. До лікарень Одеси доправили ще чотирьох осіб.



ДТП на Одещині

"Переломи хребта, грудної клітки, тазу. Стан стабільний. Стараємося й сподіватися, що будуть одужувати", – пояснила лікарка відділення інтенсивної терапії Одеської обласної лікарні Тетяна Саенчук.

Водій бензовоза каже, їхав з маленькою швидкістю і на зустрічну смугу не виїжджав. "Я пам’ятаю, що спускався і дився на передню машину, щоб дистанція була. І гуськом-гуськом спускався на маленькій швидкості, пригальмовуючи. І удар одразу. Все, що я пам’ятаю", – пригадав підозрюваний Олександр Орловський.

Сьогодні 60 мільярдів гривень кожен рік виділяються по дорожньому фонду и повинно йти на дороги. І 5% з цього фонду повинно йти на збільшення безпеки доріг. Це стосується розмітки та відбійників. Ці 5% не потрапляють цільовим чином, тому що «Укравтодор» не вміє цими грішми розпорядитися,

– пояснив перший заступник міністра інфраструктури (2014-2016 рр.) Володимир Шульмейстер.

Проте проблема не лише у відсутності розмітки чи відбійників: 90% українських шляхопроводів – суцільні ями. Попередній уряд відремонтував за три роки 7 тисяч кілометрів доріг. Новий Кабмін – замахнувся на 24 тисячі за 5 років. Задля цього у бюджет на 2020 рік заклали на 20 мільярдів більше, ніж торік.

Читайте також: Чому в Україні стається так багато ДТП: пояснення експерта

А ще проблема у самих автівках. Зокрема маршрутках, часто вони переобладнані з вантажних бусів. І це неабиякий ризик для життя людей. І четверта причина, за словами експертів: люди, які сидять за кермом. Часто водії ігнорують обмеження швидкості. Але й пішоходи не без гріха: вони нерідко переходять дорогу у не встановленому місці.