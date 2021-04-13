У Харкові встановлять аварійні кнопки у електротранспорті

У електротранспорті Харкові планують осучаснити наявні GPS-датчики та оснастити їх додатковими функціями. Зокрема, можливістю аварійного виклику спецслужб.

Про це заявив директор комунального підприємства "Міськелектротранссервіс" Владислав Васенко. Він висловив сподівання, що таке нововведення вдосконалить комунікацію між різними видами електротранспорту.

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Крім того, що датчик передає координати та швидкість рухомого складу, він має функцію гучного зв'язку. У водія буде кнопка аварійного виклику, що дуже необхідна у позаштатних ситуаціях,

– зазначив чиновник.

Для чого встановлюватимуть кнопку

Кнопка аварійного виклику дозволить водіям, у разі потреби:

оперативніше зв'язуватися із диспетчерами,

комунікувати з представниками Національної поліції,

повідомляти про надзвичайні ситуації рятувальникам.

Як зазначив очільник харківського електротранспорту, нове обладнання вже тестують на підприємстві.

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