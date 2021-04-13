У Харкові встановлять аварійні кнопки у електротранспорті

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У електротранспорті Харкові планують осучаснити наявні GPS-датчики та оснастити їх додатковими функціями. Зокрема, можливістю аварійного виклику спецслужб.

Джерело:

Харківська міська рада

Про це заявив директор комунального підприємства "Міськелектротранссервіс" Владислав Васенко. Він висловив сподівання, що таке нововведення вдосконалить комунікацію між різними видами електротранспорту.

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Крім того, що датчик передає координати та швидкість рухомого складу, він має функцію гучного зв'язку. У водія буде кнопка аварійного виклику, що дуже необхідна у позаштатних ситуаціях,
– зазначив чиновник.

Для чого встановлюватимуть кнопку

Кнопка аварійного виклику дозволить водіям, у разі потреби:

  • оперативніше зв'язуватися із диспетчерами,
  • комунікувати з представниками Національної поліції,
  • повідомляти про надзвичайні ситуації рятувальникам.

Як зазначив очільник харківського електротранспорту, нове обладнання вже тестують на підприємстві.

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Зверніть увагу! Наразі Харківська область перебуває у червоній зоні карантину. Але транспорт працює у звичайному режимі. Обмеженням є дотриманням маскового режиму та кількість пасажирів, що не перевищує 50% сидіяих місць. Проте, маршрутчики зходять з рейсів через штрафи, а метро – працює з урахуванням години-пік.