У Харкові встановлять аварійні кнопки у електротранспорті

У електротранспорті Харкові планують осучаснити наявні GPS-датчики та оснастити їх додатковими функціями. Зокрема, можливістю аварійного виклику спецслужб.
Джерело:Харківська міська рада
Про це заявив директор комунального підприємства "Міськелектротранссервіс" Владислав Васенко. Він висловив сподівання, що таке нововведення вдосконалить комунікацію між різними видами електротранспорту.
До теми У Харкові на ходу загорілась маршрутка з пасажирами: відео
Крім того, що датчик передає координати та швидкість рухомого складу, він має функцію гучного зв'язку. У водія буде кнопка аварійного виклику, що дуже необхідна у позаштатних ситуаціях,
– зазначив чиновник.
Для чого встановлюватимуть кнопку
Кнопка аварійного виклику дозволить водіям, у разі потреби:
- оперативніше зв'язуватися із диспетчерами,
- комунікувати з представниками Національної поліції,
- повідомляти про надзвичайні ситуації рятувальникам.
Як зазначив очільник харківського електротранспорту, нове обладнання вже тестують на підприємстві.
До теми Оперативна кнопка та камери: Укрзалізниця підвищить безпеку в поїздахЗверніть увагу! Наразі Харківська область перебуває у червоній зоні карантину. Але транспорт працює у звичайному режимі. Обмеженням є дотриманням маскового режиму та кількість пасажирів, що не перевищує 50% сидіяих місць. Проте, маршрутчики зходять з рейсів через штрафи, а метро – працює з урахуванням години-пік.