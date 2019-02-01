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      Аварійна посадка літака і пожежа: у львівському аеропорту провели масштабні навчання – фото

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      У Львові рятувальників навчали, що робити, якщо літак здійснює аварійну посадку. Для навчань задіяли понад дві сотні рятувальників, медиків та працівників летовища.

      Як проходили навчання з екстренної посадки літака?

      У літака, який мав екстренно сісти на посадкову смугу аеропорту, пошкоджене шасі, яке ось-ось мало загорітись. Аби цього не сталось, рятувальники повинні були швидко залити смугу спеціальною піною.

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      Такою була легенда навчань, які проводили на львівському летовищі. Втім, попри це усі завдання максимально наближені до реальних.

      Рятувальники гасили пожежу (умовно) у літаку
      Рятувальники гасили пожежу у літаку (умовно)

      Поки одні пожежники намагаються загасити вогонь, інші – поливають водою сусідній літак, для того, щоб уникнути його загоряння. Діяти доводилося дуже швидко, адже на кону – сотня людських життів.

      Гасіння звичайних пожеж – це дуже важлива справа, але у нас сьогодні було ще важливіше завдання через умовну пожежу у літаку. Тут кожна секунда на вагу золота,
      – розповів рятувальник Тарас Поліщак.

      Як умовно рятували пасажирів літака? Паралельно до гасіння пожежі у літаку, рятувальники намагаються врятувати потерпілих пасажирів. Їх спершу відвозять на спеціальний майданчик, де надають першу допомогу, а вже потім везуть у лікарню.

      "Приїхали рятувати людей, розгорнули сортувальний майданчик і по стану важкості надавали допомогу і госпіталізовували пацієнтів до лікарні", – додала лікарка Уляна Пирожек.

      Врятованим (умовно) людям надавали першу медичну допомогу
      Врятованим людям надавали першу медичну допомогу (умовно) 

      Пліч-о-пліч боролися з надзвичайною ситуацією пожежники, працівники екстреної медицини, хіміки та навіть психологи. Усього майже півтори сотні людей та 30-ть одиниць спецтехніки.

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      Нашим рятувальникам нечасто доводиться застосовувати такі вміння на практиці. За часи незалежності серйозних аварій за участі пасажирських літаків в Україні не траплялось. Втім, аварійні ситуації – не рідкість.

      Які аварійні ситуації траплялися з літаками в Україні?

      • Восени в Одесі трапився випадок на легенду львівських навчань. Через несправні шасі, під час зльоту задимівся літак, що мав летіти у Дубай. Його терміново повернули в аеропорт, усіх пасажирів евакуювали.

      • На початку грудня трапилась пригода у київському аеропорті "Бориспіль". Літак з Мінська під час жорсткої посадки виїхав за межі злітної смуги. Кілька смуг руху тоді перекрили, а літаки перенаправляли в інші аеропорти країни.

      Теги: Новини України авіація Пожежа Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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