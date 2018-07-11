Аварійна посадка літака у "Борисполі": з'ясувалася резонансна деталь

Літак, який здійснив аварійне приземлення у "Борисполі" 11 липня вже потрапляв у подібній аварійні ситуації, однак опісля зробив ще не один рейс, в тому числі і на далекі дистанції.

11 липня в аеропорту "Бориспіль" літак української авіакомпанії Anda Air, що здійснював рейс Київ – Анталія, змушеним був здійснити аварійне приземлення.

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Як пише InfoResist, 29 червня літак McDonnell Douglas MD-82 з таким же бортовим номером UR-CRX також здійснив аварійну посадку в цьому ж аеропорту. Зазначається, що тоді авіасудно не змогло доправити туристів до Хургади з аеропорту "Київ" і через годину після вильоту сів в аеропорту "Бориспіль". За словами представників Державіаслужби, це літак Bravo Airways.

"Туристи пишуть, що причиною посадки була відмова системи навігації та проблеми з електрообладнанням. Зокрема, туристка Ганна Каранова писала, що пілоти відмовилися летіти на несправному літаку після проведення технічних робіт. Авіакомпанія знайшла заміну пілотам і літак все-таки зміг вилетіти, але частина туристів вирішили залишитися в "Борисполі", – підкреслюється у матеріалі.

Як доказ того, що це один і той самий літак, журналісти оприлюднили відео, яке один із туристів виклав ще 29 червня.

Відео надзвчиайної ситуації з літаком авіакомпанії Bravo 29 червня

Також опубліковано і відео нещодавньої аварійної посадки у "Борисполі".

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Судячи зі скіншотів, літаки є дуже схожими та мають один і той самий бортовий номер.



Літак, який здійнив аварійну посадку в "Борисполі" 11 липня, вже був у подібній ситуації наприкінці червня

"Сервіс Flightradar показує сьогоднішній маршрут польоту літака. З нього випливає, що літак здійснив вилетів з аеропорту "Київ", долетів до Одеси та там зробив розворот. Також видно, що перед посадкою в "Борисполі" літак здійснив кілька кіл в небі, мабуть для того, щоб виробити залишки палива. Згідно з даними Flightradar, цей літак після події 29 червня здійснив цілу низку вильотів до турецьких Анталії та Бодрума з аеропортів Києва, Львова, Харкова та Запоріжжя", – додають журналісти ресурсу.



Після інциденту 29 червня UR-CRX здійнив низку вильотів

Нагадаємо, під час Чемпіонату світу, який відбувається у Росії, сталося два екстрених випадки з літаками. Так, спершу літак з гравцями збірної Саудівської Аравії здійснив аварійну посадку через двигун, який загорівся у повітрі під час польоту. Трохи згодом не пощастило вже вболівальникам збірної Перу, з якими сталася схожа ситуація.