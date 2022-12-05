Аварійні відключення світла запровадять по всій Україні, – Укренерго

Після чергової масованої ракетної атаки ситуація в енергосистемі складна, але контрольована. Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Укренерго змушені вдатись до аварійних відключень світла.

Підсумки 8 хвилі масованих атак засвідчили блискучу роботу ППО, адже понад 60 ракет з 70 збили Повітряні Сили. Однак прильотів все ж було не уникнути та через них є проблеми в енергосистемі.

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