Аварійні каналізації: названо небезпечні райони Києва, де можна провалитись під землю

Якщо зі сміттям, яке залишили фанати, київські комунальники впоралися швидко, то з дірявими мережами – безуспішно борються роками. А це, до речі, робить місто дуже небезпечним. Вода, що витікає з труб, – розмиває грунт, і як результат – провали. Нещодавно у центрі Києва під землю сповзло легкове авто. І це не перший випадок.

Солом'янський парк – місце відпочинку багатьох киян, проте мало хто здогадується, що тут можна легко опинитися під землею. Причина – старі каналізаційні мережі. І таких небезпечних ділянок у столиці багато.

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Під парком – сховані від людського ока каналізаційні мережі, здебільшого – аварійні. Дігер Денис Філіпов десятки років вивчає підземний Київ. І знає про всі приховані небезпеки. Місцями грунт вже провалився. Найстрашніше те, що на поверхні може опинитися вміст каналізації інфекційної лікарні. Ці мережі у жахливому стані каже Денис. А дитячий майданчик щомиті ризикує опинитися під землею. Прямо під ним – каналізаційний колектор.

Ось це коли ставили (майданчик – 24 Канал), прийшов заступник голови адміністрації. Ми йому: одна труба, друга труба, третя, четверта, не можна! А він: а мені дуже треба",

– розповів дігер Денис Філіпов.

І саме тому у Києві і трапляються аварії. Менше місяця тому у центрі міста, на Пушкінській, під землю впало легкове авто. А за декілька тижнів до того прорвало трубу у Солом'янському районі, гаряча вода залила припарковані автівки. Тоді бруківка, що вилетіла під тиском струменя побила мінімум 7 машин. Серед потенційно небезпечних ділянок дігери називають: перехрестя Старонаводницької та бульвару Дружби Народів, окремі ділянки Єреванської, Сирецької та Чорноморської вулиць. Причина зазвичай – аварійні каналізаційні колектори.

Бетон під дією сполук повністю розкладається і утворює замість міцної монолітної структури сироподібну масу, що пальцем колупаєш і відпадає,

– розповів заступник головного інженера управління каналізаційних мереж Київводоканалу Андрій Кобзар.

Клопоту комунальникам завдають, як не дивно, не найстаріші керамічні, цегляні та чугунні мережі, а залізобетонні (прокладені у 60-х – 80-х роках). Вони найбільше піддаються корозії. Під столицею – майже 3 тисячі кілометрів каналізаційних мереж. Це як ввід Києва до Мадрида. Деякі діаметром з трилітрову банку, інші – майже з тунель метро. Більше половини потребують заміни. Фахівці Водоканалу з жахом згадують аварію на головному міському колекторі у 2015 році.

Більше про небезпеку новобудов опинитись під землею – дивіться у сюжеті.