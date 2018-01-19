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Аварійних будинків в Києві набагато більше, ніж офіційно визнано, – Костянтин Богатов

18:33, сьогодні 47
Костянтин Богатов
Костянтин Богатов / bogatov.kiev.ua

В Києві набагато більша кількість аварійних будинків, аніж це зазначено в офіційних документах.

Таку заяву озвучив в ефірі радіостанції "ГОЛОС СТОЛИЦІ" депутат Київради з фракції "Об’єднання "Самопоміч", член комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Костянтин Богатов, повідомляється на сайті партії.

У темі аварійних будинків є певна маніпуляція. На думку жителів, які регулярно звертаються до членів комісії, таких будинків набагато більше, ніж є в статистиці. Щоб визнати будинок аварійним, необхідно провести експертизу, а також провести певні дослідження. Ці роботи проводяться тільки під тиском мешканців. Саме тому я думаю, що аварійних будинків у нас набагато більше,
– сказав депутат.

За словами Богатова, нині будинки старіють швидше, ніж місто встигає їх ремонтувати. Навіть незважаючи на те, що темп ремонтів з року в рік зростає.

"З одного боку, будинки старіють, з іншого – на їх ремонт виділяються гроші. Але їх виділяють не в тому обсязі, аби закрити питання. Гадаю, в перспективі проблему можна буде вирішити тільки через формування ОСББ та співфінансування з боку мешканців. Там тонка грань між дуже поганим будинком і тим, який буде визнаний аварійни. Тому влада всіляко впирається, аби не визнавати будинки аварійними", – підкреслив депутат.

На думку Костянтина Богатова, влада боїться погіршувати відповідну статистику. Оскільки внаслідок цього доведеться брати на себе певну відповідальність.

Нагадаємо, голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді Сергій Гусовський в інтерв'ю виданню "Народна правда" заявив про те, що руйнування будинків культурної спадщини Києва відбувається через те що, законодавство щодо охорони культурної спадщини, яке мало б захищати історичні споруди від нищення чи псування, на практиці майже не виконується.

Теги: Новини політики Новини Києва Самопоміч ОСББ
Джерело: 24 Канал
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