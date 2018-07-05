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Аварійний літак авіакомпанії Bravo утилізують: фото

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Аварійний літак MD-83 авіакомпанії Bravo, який у червні під час посадки викотився за злітку смугу, відтранспортували на спеціальний майданчик.

Про це у Facebook повідомила прес-служба аеропорту "Київ" імені Сікорського.

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"Після проведення необхідних для розслідування інциденту експертиз, MD-83 готують до утилізації. Раніше з літака були зняті двигуни", – йдеться у повідомленні. 

Літак MD-83 з бортовим номером UR-CPR був випущений у 1991 році.

Нагадаємо, 14 червня в аеропорту "Київ" імені Сікорського" літак авіакомпанії Bravo, що виконував рейс за маршрутом Анталія-Київ, під час приземлення викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Теги: Новини Києва Фотоновини авіація
Джерело: 24 Канал
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