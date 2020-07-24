Аварію танкера Delfi планують визнати техногенною катастрофою: Криклій пояснив, чому
Затоплення танкера Делфі в Одесі хочуть визнати техногенною катастрофою. Це дозволить Адміністрації морських портів прибрати судно за спрощеною процедурою.
Таку заяву зробив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Техногенна катастрофа
Він також зазначив, що сьогодні мала розпочатись операція з викорінювання танкера Delfi судновласником.
З 27 липня операція переходить під контроль АМПУ (Адміністрації морських портів України – 24 канал). Але не чекаючи цієї дати ми вже погодили з очільником ОДА в Одеській області Максимом Куцим провести в комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою,
– наголосив Криклій.
Це робиться задля того, щоби дати можливість адміністрації портів рухатись за пришвидшеною процедурою й не втрачати час на бюрократичні процедури. Він також вважає, що зі зміною виконавця зміниться й підхід. Усі налаштовані швидко прибрати цей металевий брухт із міського пляжу.
В чому проблема?
"Проблема в тому, що дуже буквально там кілька метрів. Великі буксири не можуть близько підійти до танкера, тому доводиться використовувати маленьку судна та передавати постійно канати. Відвести його з пляжу до порту, щоби дослідити, в якому він стані й дослідити, що з ним можна робити", – пояснив кореспондент "Радіо Свобода" Михайло Штекель.
Що відомо про затонулий танкер Delfi біля Одеси?
Через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови 21 листопада 2019 року. Зранку 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину й перекинулося.
Власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії до 1 квітня 2020 року.
З танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води 21 червня, а 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.
Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть.
18 липня власник танкера спробував підняти судно, однак декілька спроб виявились марними.