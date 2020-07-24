Затоплення танкера Делфі в Одесі хочуть визнати техногенною катастрофою. Це дозволить Адміністрації морських портів прибрати судно за спрощеною процедурою.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Техногенна катастрофа

Він також зазначив, що сьогодні мала розпочатись операція з викорінювання танкера Delfi судновласником.

З 27 липня операція переходить під контроль АМПУ (Адміністрації морських портів України – 24 канал). Але не чекаючи цієї дати ми вже погодили з очільником ОДА в Одеській області Максимом Куцим провести в комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою,

– наголосив Криклій.

Це робиться задля того, щоби дати можливість адміністрації портів рухатись за пришвидшеною процедурою й не втрачати час на бюрократичні процедури. Він також вважає, що зі зміною виконавця зміниться й підхід. Усі налаштовані швидко прибрати цей металевий брухт із міського пляжу.

Довідка. В Одесі вкотре намагались підняти затонулий танкер. До судна протягом дня підходили 2 буксири, які мали б спробувати підійняти танкер із хвилеріза, але марно. Це передостання спроба підйому судновласником. У суботу зранку в нього буде останній шанс виправити ситуацію. Якщо не вдасться й цього разу він передасть право власності на танкер і тоді роботами з його підняття й займеться Адміністрація морських портів України.

В чому проблема?

"Проблема в тому, що дуже буквально там кілька метрів. Великі буксири не можуть близько підійти до танкера, тому доводиться використовувати маленьку судна та передавати постійно канати. Відвести його з пляжу до порту, щоби дослідити, в якому він стані й дослідити, що з ним можна робити", – пояснив кореспондент "Радіо Свобода" Михайло Штекель.