Аварію гелікоптера у Кременчуці показали з висоти пташиного польоту: фото та відео
03:39, сьогодні 3168 Читать новость на русском
Проект Dronarium опублікував світлини та відео з місця аварії гелікоптера на Полтавщині.
У Кременчуці у телевізійну вежу місцевого телеканалу "Візит" врізався гелікоптер. Він упав на землю, а після цього розпочалася велика пожежа. Вертоліт здійснював навчально-тренувальної політ. На борту перебували четверо людей. Вони загинули.
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У гвинтокрилі перебували представники компанії "Українські вертольоти". Вони проходили заплановані навчання.
Дивіться відео наслідків аварії гелікоптера у Кременчуці:
Аварія гелікоптера у Кременчуці
Аварія гелікоптера у Кременчуці
Джерело: 24 Канал
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