Авдіївський коксохім виявився на межі зупинки, – директор заводу

Авдіївський коксохім через брак сировини виявився на межі зупинки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор підприємства Муса Магомедов.

За словами Магомедова, вже через тиждень на заводі закінчиться запас сірчаної кислоти, що призведе до вимушеної зупинки виробництва. При цьому директор вказує, що переживає дивні почуття в зв'язку з даною ситуацією, оскільки завод, розташований фактично в зоні ведення бойових дій на сході України, і неодноразово піддавався обстрілу зумів вижити, але виявився в найскладнішій ситуації через українських постачальників.

"Погані новини. Завод опинився на межі зупинки. Через 7 днів у нас повністю закінчуються запаси сірчаної кислоти – сировини, без якого робота коксохіму неможлива. Дивне почуття: завод зумів вижити під час бойових дій, але зупинитися може через банальну нестачу сировини, яке нам повинно поставити наше вітчизняне підприємство. Нам пояснюють цю ситуацію нестачею вагонів. Трейдер Східного Гока, підприємство "Торгсервіс", який продає АКХЗ сірчану кислоту, повинен був в червні відвантажити нам 1080 тонн сірчаної кислоти, а відвантажив поки всього лише 60 тонн або 5% від обіцяного...", – написав Магомедов.

При цьому директор заводу вказав, що наміри Мінекономіки обмежити імпорт сірчаної кислоти в Україну недоречні, і дана ситуація тому яскравий приклад.

"При цьому в Міністерстві економіки на повному серйозі розглядають введення мит на імпорт сірчаної кислоти в Україну. Хоча вже абсолютно очевидно, що нам без імпорту ніяк не впоратися. Але що робити нам зараз, в даній ситуації? У нас за спиною коксохімічне виробництво і ціле місто, яке залежить від цього виробництва, а також металургійні комбінати країни, які просто не зможуть працювати без нашого коксу", – написав Магомедов.