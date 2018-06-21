18:32
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

Авдіївський коксохім виявився на межі зупинки, – директор заводу

156 Читать новость на русском
Авдіївський коксохімічний завод
Авдіївський коксохімічний завод / ua.censor.net.ua

Авдіївський коксохім через брак сировини виявився на межі зупинки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор підприємства Муса Магомедов.

За словами Магомедова, вже через тиждень на заводі закінчиться запас сірчаної кислоти, що призведе до вимушеної зупинки виробництва. При цьому директор вказує, що переживає дивні почуття в зв'язку з даною ситуацією, оскільки завод, розташований фактично в зоні ведення бойових дій на сході України, і неодноразово піддавався обстрілу зумів вижити, але виявився в найскладнішій ситуації через українських постачальників.

"Погані новини. Завод опинився на межі зупинки. Через 7 днів у нас повністю закінчуються запаси сірчаної кислоти сировини, без якого робота коксохіму неможлива. Дивне почуття: завод зумів вижити під час бойових дій, але зупинитися може через банальну нестачу сировини, яке нам повинно поставити наше вітчизняне підприємство. Нам пояснюють цю ситуацію нестачею вагонів. Трейдер Східного Гока, підприємство "Торгсервіс", який продає АКХЗ сірчану кислоту, повинен був в червні відвантажити нам 1080 тонн сірчаної кислоти, а відвантажив поки всього лише 60 тонн або 5% від обіцяного...", написав Магомедов.

При цьому директор заводу вказав, що наміри Мінекономіки обмежити імпорт сірчаної кислоти в Україну недоречні, і дана ситуація тому яскравий приклад.

"При цьому в Міністерстві економіки на повному серйозі розглядають введення мит на імпорт сірчаної кислоти в Україну. Хоча вже абсолютно очевидно, що нам без імпорту ніяк не впоратися. Але що робити нам зараз, в даній ситуації? У нас за спиною коксохімічне виробництво і ціле місто, яке залежить від цього виробництва, а також металургійні комбінати країни, які просто не зможуть працювати без нашого коксу", написав Магомедов.

Теги: хімічна промисловість Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
сьогодні, 18:00 Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
Віталій Шабунін 133
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сьогодні, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 867
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
сьогодні, 16:29 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
Ірина Полицька 16835
Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
сьогодні, 16:00 Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
Мустафа Найєм 344
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сьогодні, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 929
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук