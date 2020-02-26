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      Авдіївський коксохім заявляє про дефіцит сірчаної кислоти через імпортні квоти

      -
      Сірчана кислота / 5.ua

      Запаси сірчаної кислоти на Авдіївському коксохімічному заводі впали до рекордно низького рівня.

      У лютому на підприємство було відвантажено 387 тонн сірчаної кислоти при потребі в 1020 тонн. Її недостатність ставить під загрозу повноцінну діяльність підприємства, йдеться в листі директора АКХЗ Є. Миндри на ім'я міністра економіки Т. Милованова і торгового представника Т. Качки.

      Основним постачальником сірчаної кислоти на адресу АКХЗ є фірма "Торгсервіс", яка виступає ексклюзивним посередником українського виробника сірчаної кислоти держпідприємства "Східний ГЗК". Однак на ДП "Східний ГЗК" була зупинка виробництва, і підприємство не впоралося з поставками необхідного обсягу сірчаної кислоти.

      У той же час в Україні діють квоти на імпорт сірчаної кислоти, які обмежили можливості покривати дефіцит на українському ринку за рахунок імпортних поставок.

      "У разі відсутності достатньої кількості сірчаної кислоти наслідки будуть наступними: неминуча зупинка технологічного процесу очищення коксового газу від аміаку, що призведе до зупинки процесів уловлювання бензольних вуглеводнів і сірководню, як наслідок припинення передачі очищеного коксового газу на металургійні підприємства/цеха з його спалювання. Неочищений коксовий газ вже в місячний термін призведе до виходу з ладу газопідвідної апаратури коксових батарей і істотного зниження температури, що неприпустимо для повноцінної діяльності підприємства. Тому вкрай важливо, щоб наше підприємство отримувало сірчану кислоту вчасно і в належних обсягах", – йдеться в листі.

      Уряд вирішив скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти і олеуму 21 лютого, і тепер розглядає можливість введення мит на заміну. Проти цього виступає ряд промислових підприємств. Так, "Укрметалургпром" раніше звертався до Милованова з проханням про якнайшвидше скасування квотування імпортних поставок сірчаної кислоти українським споживачам і заміні його на імпортне мито в розмірі не вище 5%.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Мито Металургія
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